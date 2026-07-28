Severance Staffel 3 startet die Produktion mit einem kryptischen Ben-Stiller-Tweet

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Severance Die dritte Staffel ist offiziell in Produktion gegangen, wie Regisseur und ausführender Produzent der Serie, Ben Stiller, zeigt, der ein ziemlich kryptisches Bild und ein Zitat zur Ankündigung enthüllt hat. Während wir uns darauf vorbereiten, in die Welt ernsthaft gespaltener Persönlichkeiten und unterirdischer Labore zurückzukehren, in der allerlei seltsame Vorkommnisse stattfinden, erinnert uns Stiller an den Mann, der alles ins Rollen gebracht hat.

"Zur Arbeit zurückzukehren heißt, nach Hause zurückzukehren", heißt es in Stillers Tweet. Ein Zitat von Kier Eagan, dem ersten CEO von Lumon, der von einigen der modernen Mitarbeiter als gottgleiches Wesen angesehen wird. Apple TV folgte auf den Tweet und sagte, dass das Herumtollen in Maßen erfolgen sollte, etwas, das angesichts des von Stiller geposteten Bildes vielleicht über Bord geworfen werden könnte.

Spoiler zum Ende von Severance Staffel 2, aber Stillers Bild zeigt Mark Scouts Innie und Helly R, wie sie zusammen einen roten Korridor entlanglaufen. Dies geschieht, nachdem Marks Innie die Frau seines Außenseiters rettet, bevor er mit Helly zurück in die Lumon-Labore läuft. Die zweite Staffel endet damit, dass sie in eine unbekannte Zukunft stoßen, und wir stellen uns vor, dass Staffel 3 genau in diesem Moment ansetzt. Was auch immer von nun an passiert, es ist höchst unwahrscheinlich, dass es wie gewohnt weiterläuft, denn Marks Innie hat nun eine kleine Revolution ausgelöst, so wie es aussieht.