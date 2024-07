Severance Staffel 2 kostete rund 20 Millionen US-Dollar pro Folge

HQ

Wir alle mögen darauf hinweisen, wie viel Disney+ für Star Wars-Shows ausgibt, und lachen, aber es scheint, dass alle Streamer sich schuldig gemacht haben, etwas mehr für ihre Flaggschiff-Shows auszugeben, als sie sollten. In einem von Bloomberg veröffentlichten Bericht scheint es, dass vor allem Apple TV+ versucht, die Ausgaben zu reduzieren.

Das liegt vor allem daran, dass Apple anscheinend wie ein Hollywood-Studio Geld ausgegeben hat, ohne eine der Einschaltquoten zu erzielen. In dem Bericht wurde festgestellt, dass Apple TV+ in einem Monat weniger verdient als Netflix an einem Tag und dass Apple TV+ es schafft, nur 0,2 % der amerikanischen Fernsehzuschauer anzuziehen.

Aber ein Hit im Apple-Katalog ist zweifellos Severance. Die Serie hat begeisterte Kritiken und großartige Zuschauerzahlen für Apple erhalten, aber beides hat anscheinend einen hohen Preis. Severance Das Budget von Staffel 2 stieg aufgrund von Verzögerungen, die durch den Autorenstreik verursacht wurden, in die Höhe, was bedeutete, dass sie am Ende mehr als 20 Millionen Dollar pro Folge kostete.

Huch, um es gelinde auszudrücken. Hoffentlich spiegelt sich dieses Budget in der Qualität von Staffel 2 wider, wenn sie am 17. Januar 2025 ausgestrahlt wird.