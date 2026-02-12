Severance mindestens vier Staffeln dauern, Spin-offs möglich

HQ

Severance, wohl Apple TVs größter Hit abgesehen von Vince Gilligans Pluribus, wurde nun vollständig vom Unternehmen übernommen. Die fünfte Staffel besaß zuvor die Rechte an der Serie, aber inzwischen sind sie unter Apple Studios in einem Deal im Wert von 70 Millionen Dollar übernommen.

Zuvor hatte Apple TV größtenteils für die Lizenz für Severance bezahlt, aber seine Verantwortung umfasste mehr als das, da die Kosten während der Produktion der zweiten Staffel so stark anstiegen, dass die fünfte Staffel Apple um Hilfe bitten musste. Jedenfalls scheint Apple dadurch klarere Kontrolle über Severance und wie sich die Serie weiterentwickeln wird.

Laut Deadline wissen wir, dass Severance mindestens vier Staffeln laufen wird. Es könnte einen fünften geben, aber das liegt an Ben Stiller und Dan Erickson, den Schöpfern der Serie. Staffel 3 bleibt derzeit die Priorität, mit Plänen, im Sommer mit den Dreharbeiten zu beginnen. Das bedeutet wahrscheinlich immer noch eine lange Pause zwischen Staffel 2 und 3, aber Apple hofft, dass die Wartezeit zwischen der ersten und zweiten Episode nicht gleich sein wird. Es besteht die Möglichkeit, dass ein Spin-off oder eine Fortsetzung entstehen könnte, um diese Lücke zu füllen, aber wahrscheinlich wäre das ohne Erickson und Stiller an der Spitze. So oder so, was auch immer passiert, liegt jetzt vollständig in Apples Händen.