Severance Die Dreharbeiten zu Staffel 2 sind abgeschlossen

Wir haben bereits Anfang des Jahres einen ersten Blick auf Severance Staffel 2 geworfen, aber ansonsten ist die Serie, die einer Gruppe von Menschen folgt, die beschließen, ihr Arbeits-Ich von ihrem normalen Selbst zu trennen, geheimnisumwittert geblieben.

Wir werden hier nicht spoilern, aber Staffel 1 hat uns mit einem massiven Cliffhanger zurückgelassen, der die Fans umso hungriger macht, was als nächstes kommt. Wenn Sie die erste Staffel noch nicht gesehen haben, ist dies eines der wenigen Dinge, für die es sich lohnt, sich bei Apple TV anzumelden, da sie seit ihrer ersten Premiere begeisterte Kritiken erhalten hat.

Wir sind uns nicht sicher, wohin Staffel 2 gehen wird, aber es wird erwartet, dass sie noch in diesem Jahr veröffentlicht wird. Mit The Bear Staffel 3, House of the Dragon Staffel 2, Shogun, die bereits ausgestrahlt wurde, und Severance Staffel 2 wird 2024 ein Jahr des goldenen Fernsehens.