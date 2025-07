Severance, Der Pinguin führt Emmy-Nominierungen an, Andor-Darsteller werden brüskiert

HQ

Die Emmy-Nominierungen sind da, und wie immer gibt es einige Shows, die die Aufmerksamkeit von Preisverleihungen auf sich gezogen haben, von denen die Fans glauben, dass sie sie verdienen, und andere, bei denen ihre Zuschauer bereit sind, die Welt zu verbrennen, weil sie nicht in die engere Wahl für eine goldene Statue gekommen sind. Das ist Showbiz!

Severance von Apple TV+ führt die Liste mit insgesamt 27 Nominierungen an, dicht gefolgt von HBOs The Penguin mit 24 Nominierungen. In der Kategorie Comedy zeigt Apple TV+ dank The Studio, das in seiner ersten Staffel satte 23 Nominierungen erhielt, erneut sein Können.

An anderer Stelle scheint HBO weiterhin an der Spitze zu sein, mit 14 Nominierungen für Hacks, 23 für The White Lotus Staffel 3, 16 für The Last of Us und 13 für The Pitt. So sehr es bei den Emmys große Gewinner gibt, so gibt es doch auch Verlierer.

Wie Deadline feststellte, scheint der größte Verlierer leider die letzte Staffel von The Handmaid's Tale zu sein, die nur eine Nominierung für Gastdarstellerin Cherry Jones erhielt. Andor wird auch als brüskiert angesehen, vor allem, wenn es um seine Schauspieler geht, da nur Forest Whitaker und Alan Tudyk als bester Gastdarsteller bzw. als beste Charaktersynchronstimme nominiert wurden. Tony Gilroy, der Schöpfer von Andor, schien sich nicht allzu sehr an den schauspielerischen Brüskierungen zu stören, da er glaubt, dass diese Darbietungen noch "jahrelang" in Erinnerung bleiben werden.

"Das sind epische, langfristige Charakterstudien, die sie über 24 Episoden hinweg gemacht haben. Ich denke, der ultimative Sieg besteht darin, dass diese Leistungen in den kommenden Jahren gefeiert und diskutiert werden. Da bin ich zuversichtlich", sagte er.

Wen drücken Sie bei den Emmys 2025 die Daumen?