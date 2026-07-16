Seven Wochen vor dem Start ist The Blood of Dawnwalker Gold gegangen

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Wir sind genau sieben Wochen davon entfernt, das Debütspiel des Entwicklers Rebel Wolves spielen zu können, da The Blood of Dawnwalker voraussichtlich am 3. September auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint. Zugegeben, wir sollten wahrscheinlich 'erwartet' aus dieser Aussage streichen, da der Start inzwischen so gut wie bestätigt ist.

In einem Beitrag in den sozialen Medien wurde enthüllt, dass The Blood of Dawnwalker "Gold" gegangen ist und nun bereit ist, auf Discs und physischen Medien gedruckt zu werden, und sich daher in einem Zustand befindet, in dem Rebel Wolves es gerne in die Hände der Fans übergeben.

Im Grunde solltest du zu diesem Zeitpunkt keine Verzögerungen für das Spiel erwarten, besonders wenn man bedenkt, wie das Spiel in einem Veröffentlichungsbereich arbeitet, in dem es gedeihen kann und das Minenfeld von geplanten Veröffentlichungen für später September und Anfang Oktober vermeiden kann.

Für mehr von The Blood of Dawnwalker haben wir kürzlich das Spiel selbst ausprobiert und ihr könnt hier unsere vollständige Vorschau des Projekts lesen.