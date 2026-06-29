Setzt Rockstar mit der Grand Theft Auto VI Vorbestellungssituation einen gefährlichen Präzedenzfall?

HQ

Abgesehen von einer Katastrophe scheint es, als wären wir auf dem besten Weg, im November Grand Theft Auto VI in unsere Hände zu bekommen. Auch ohne richtiges Gameplay zu sehen, haben die Leute bereits die Möglichkeit bekommen, Grand Theft Auto VI vorzubestellen, entweder über die teurere Ultimate Edition oder die inhaltsarme Standard Edition. Wie erwartet wird dieses Spiel teuer. 80 Dollar sind der Mindestbetrag, den eine Kopie von Grand Theft Auto VI zum Start kostet. Außerdem, egal welche Version des Spiels du kaufst, alles – und wir meinen wirklich alles – kommt digital zu dir.

Einerseits ist es auf dem aktuellen Markt, auf dem wir uns befinden, nicht wirklich überraschend, dass Rockstar die Idee physischer Sammlerstücke in einer größeren, teureren Ausgabe seines neuesten GTA komplett verworfen hat. Grand Theft Auto V's Collector's Edition erschien mit einer Karte, einer Mütze, einer Tasche, einem Steelbook und einer Auswahl anderer Extras, aber das ist jetzt fast anderthalb Jahrzehnte her. Scalper waren längst nicht so ein großes Problem wie heute, und wenn Grand Theft Auto VI zum Beispiel eine Lucia-und-Jason-Statue in einer 300-Dollar-Collector's Edition vergeben hätte, können Sie sicher sein, dass sich die Leute definitiv über den Preis beschwert hätten, und sie wäre innerhalb von Minuten nach der Einführung der Vorbestellungen ausverkauft gewesen. kurz darauf erschien er auf eBay zu doppeltem Preis.

Es ist zweifelhaft, dass Rockstar alles, was in der Ultimate Edition enthalten ist, sowie den Vorbestellungsbonus in Grand Theft Auto VI s digitale Kopien gepackt hat, um eine Scalper-Katastrophe zu vermeiden. Das ist zwar schlechte Presse, aber der Entwickler hat sich wegen fehlender physischer Versionen und weil Einzelspieler-Inhalte je nach gekaufter Edition gesperrt sind, in Schwierigkeiten geraten. Letzteres ist für Rockstar nichts Neues. Red Dead Redemption 2 hatte ein ganzes Heist-Segment, das hinter einer Bezahlschranke verborgen war, aber es sind acht Jahre vergangen, seit dieses Spiel erschienen ist. Die Menschen haben es vergessen, und so flammt die Kontroverse wieder auf.

Werbung:

Das heißt, ich bin nicht überzeugt, dass Kritik am 80-Dollar-Preis, am Paywall-Content oder sogar am Fehlen einer Disc in den Launchboxen Rockstars Lauf bremsen wird. Grand Theft Auto VI wird fast sicher Rekorde brechen, wenn es veröffentlicht wird. Solange es dem Hype gerecht wird, wird es wahrscheinlich auch für viele Medien und Preisverleihungen als Spiel des Jahres gelten. Grand Theft Auto VI s monströser Erfolg ist so gut wie garantiert, aber auch wenn dieser branchenprägende Moment an sich nicht so aussieht, als könnte ihn nicht viel trüben, könnte das, was danach kommt, eine andere Geschichte sein.

Die Paywall-Inhalte sind eklig. Das Fehlen einer physischen Disc ist verdächtig, selbst wenn eine richtige physische Edition noch vor Jahresende erscheinen könnte. Der Preis von 80 Dollar ist zwar nicht ganz neu, aber es ist etwas, woran wir uns noch widerwillig gewöhnen müssen. Wenn 2025 bewiesen hat, dass die besten Spiele eines Jahres nicht unbedingt die teuersten Titel sein müssen, sowohl aus Verbraucher- als auch aus Entwicklerperspektive, dann hat 2026 das Potenzial, das zu übertrumpfen, da Publisher sicherlich auf den Erfolg von Grand Theft Auto VI schauen und glauben werden, sie könnten denselben Trends folgen. Wie jeder, der die Branche gut kennt, bestätigen wird, ist Rockstar ein sehr einzigartiges Biest. Niemand sonst macht das, was sie tun. Niemand sonst hat das gleiche Vertrauen wie die anderen in sie, um Grand Theft Auto VI zu liefern, und selbst Rockstar wird keinen solchen Moment erleben. Wie ich schon oft im Podcast gesagt habe, bekommen wir so einen.

Hört die Spielebranche oft auf diese Art von Logik? Nein, nicht wirklich. Deshalb gibt es Jahr für Jahr Live-Service-Flops, warum Soulslikes seit fast einem Jahrzehnt Third-Person-Fantasy-RPGs prägen, und deshalb sind wir sicher, dass einige Publisher glauben werden, ihr Spiel könne eine Grand Theft Auto VI schaffen. Das Problem ist, dass GTA zeigt, dass man mit einem Mindestpreis von 80 Dollar und einem empfohlenen Preis von 100 Dollar auskommen kann. Das zeigt, dass es den Leuten egal ist, die Disc in der Verpackung zu besitzen, denn wenn der Hype groß genug ist, werfen sie viele Kaufprinzipien über Bord, um endlich eine unglaublich lange Wartezeit bis zum Ende zu bringen. Das ist ein potenziell gefährlicher Präzedenzfall, denn es bedeutet, dass selbst nach einem Jahr, in dem ein 50-Pfund-Spiel, das von 33 Leuten entwickelt wurde, die Branche begeisterte, wir sofort wieder sagen könnten, 80 Dollar seien die neue Norm, wobei wir realistisch gesehen viel mehr Geld für ein Spiel ausgeben müssten, um den vollständigen Inhalt verfügbar zu bekommen. Wir werden wahrscheinlich auch immer mehr physische Editionen zurückhalten, was langfristig nur dazu führen wird, dass Titel offline genommen werden, was uns daran erinnert, dass unser Kauf uns kein Eigentum gibt, sondern eine Lizenz zum Spielen, die so begrenzt oder unbegrenzt sein kann, wie es ein Publisher oder Plattformbesitzer wünscht.

Werbung:

Solche katastrophalen Szenarien sind ehrlich gesagt nicht allzu häufig, und selbst bei großen Flops wie dem Fall von Concord haben wir gesehen, wie Leute von Sony Rückerstattungen für den Kauf des am schnellsten verstorbenen Live-Service-Spiels aller Zeiten erhalten. Es ist auch erwähnenswert, dass das weder Rockstars Schuld noch Take-Twos ist. Grand Theft Auto VI wird ein riesiges, monumentales Spiel werden (vorausgesetzt, es passiert keine Katastrophen), und mehr als genug Leute haben gesagt, dass sie gerne extra dafür bezahlen würden, da sie wissen, welche Art von Erfahrung sie bekommen werden. Der Wert ist offensichtlich, auch wenn es nicht angenehm ist, 90 Pfund für ein Spiel auszugeben, egal aus welcher Edition. Worüber ich mir allerdings Sorgen mache, ist, dass wir bald wieder einen anderen Zug bekommen, auf den wir aufspringen können. Ein neuer Drache, dem man nachjagen kann, denn selbst große Namen versuchen, Rockstars Vorbestellungs- und Veröffentlichungsmuster zu kopieren, ohne den Wert zu erkennen, den sie im Vergleich zu Grand Theft Auto VI bieten, ist bei weitem nicht dasselbe.

Ich mache mir darüber Sorgen, weil das dazu führt, dass Spiele floppen. Wenn dann Flops passieren, kommen Entlassungen. Entlassungen passieren auch dann, wenn ein Spiel erfolgreich ist, ich weiß, aber Unternehmen, die versuchen, Rockstars Muster zu kopieren, ohne Spiele so gut wie Rockstars Katalog zu machen, wird der schwierigen Branche, auf die wir uns bevorstehen, keine Stabilität bringen. Als ich zum ersten Mal von Leuten hörte, die behaupteten, der Erfolg von Grand Theft Auto VI wäre schlecht für die Branche, fragte ich mich, was sie wohl bedeuten könnten. Ich sehe jetzt, dass das Spiel selbst wahrscheinlich phänomenal sein wird, die Vorbestellungen aber einen gefährlichen Präzedenzfall für die Zukunft von AAA-Veröffentlichungen schaffen können. Wenn Grand Theft Auto VI fünf oder sogar acht Jahre nach dem Start seines Vorgängers erschienen wäre, würden wir wahrscheinlich nicht so viel Wert auf diese Vorbestellungen legen. Dies wird jedoch wahrscheinlich der größte Spiel-Launch sein, den wir je gesehen haben. Wir bekommen einfach so etwas, und deshalb ist es wichtiger denn je, dass die Branche dies als ein anomales Ereignis sieht, statt als Ausrede, um Preise, Budgets zu erhöhen und mehr Einzelspieler-Inhalte hinter einer Bezahlschranke zu sperren.