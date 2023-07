Setzen Sie auf nachhaltige Sicherheit mit dem Solarpanel von Arlo

HQ

Während es einen Arm und ein Bein kosten kann, Sonnenkollektoren auf Ihrem Haus zu kaufen und zu installieren, hat Arlo beschlossen, eine erschwinglichere Lösung zu entwickeln, mit der Sie sicherstellen können, dass Ihre Sicherheitskameras, Flutlichter oder andere Arlo-Produkte dank der Kraft der Sonne funktionieren.

Bekannt als Arlo Solar Panel, haben wir uns dieses Gerät in der neuesten Folge von Quick Look angesehen, in der unser Magnus eine Menge Gedanken und Fakten über das nützliche Stück Technologie teilt.

Sehen Sie sich unbedingt das Video unten an, wenn Sie noch unschlüssig sind, ob Sie die Kraft der Sonne nutzen möchten.