Seth Rogen will einen Live-Action-Film von Emperor's New Groove sehen

Remakes sind heutzutage sehr präsent in Disneys Katalog, aber abgesehen von den Prinzessinnenfilmen haben wir nicht so viele Live-Action-Remakes ihrer 2D-Veröffentlichungen gesehen. Lilo & Stitch und Der König der Löwen kommen mir sicherlich in den Sinn, aber es gibt viele animierte Schätze, die noch nicht als Remake behandelt wurden.

Je nachdem, wie man es denkt, sollten sie das vielleicht nie, aber laut Seth Rogen gibt es einen Film, der eine Live-Action-Version verdient. The Emperor's New Groove ist eine animierte Komödie aus dem Jahr 2000 mit David Spade in der Hauptrolle als Inka-Kaiser, der von seinem älteren Berater in ein Lama verwandelt wird.

Im Gespräch mit DiscussingFilm sagt Rogen, dass er den Film nicht nur sehen will, sondern auch darin mitspielen will. Wir müssen sehen, ob daraus etwas wird, denn es scheint, als ob ein Live-Action-Emperor's New Groove im Moment nicht ganz oben auf der Prioritätenliste von Disney steht.