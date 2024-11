Seth Rogen versucht in The Studio von Apple TV+, ein angeschlagenes Filmstudio am Leben zu erhalten

Apple hat sich bereits mit Seth Rogen für die Serie Platonic an der Seite von Rose Byrne zusammengetan, aber der Streamer und der Schauspieler werden sich in naher Zukunft erneut für ein neues Projekt zusammentun, das sich um ein scheiterndes Filmstudio dreht.

Es ist als The Studio bekannt und sieht Rogen in der Rolle des neu ernannten Chefs des Studios, wo er dann die Aufgabe hat, herauszufinden, wie er turbulente finanzielle und interessante Gewässer überqueren kann, um die Zukunft der Produktionsfirma zu sichern. Das ist jedoch leichter gesagt als getan, denn Star-Egos und kreative Ambitionen fordern bald ihren Tribut von jedem Plan, den er in die Tat umsetzt.

The Studio wird neben Rogen eine hochkarätige Besetzung bieten, darunter Catherine O'Hara, Kathryn Hahn, Bryan Cranston, Zac Efron, Paul Dano, Anthony Mackie, Charlize Theron und sogar Usher und Martin Scorsese, um nur einige zu nennen.

Wenn The Studio bisher interessant klingt, können Sie sie ab dem 26. März auf Apple TV+ sehen, mit Episoden, die bis zum 21. Mai wöchentlich ausgestrahlt werden, und Sie können die vollständige Zusammenfassung und den Trailer für die Serie unten sehen.

Inhalt: "In The Studio spielt Rogen den neu ernannten Leiter eines Filmstudios, den Continental Studios. Auf der verzweifelten Suche nach der Anerkennung von Prominenten müssen er und sein Team von Führungskräften in den Continental Studios mit den Anforderungen der Unternehmen und kreativen Ambitionen jonglieren, während sie versuchen, Filme lebendig und relevant zu halten."