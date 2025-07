Seth Rogen und Rose Byrne sorgen in der zweiten Staffel von Platonic für Humor

HQ

Die Kombination von Seth Rogen und Rose Byrne in einer Comedy-Serie war ein todsicherer Weg, um für Apple TV+ zu gewinnen, und Überraschung, Überraschung, die erste Staffel von Platonic war am Ende sehr beliebt für die Streaming-Plattform. So sehr, dass bald eine zweite Reihe von Episoden bestellt wurde, und sie sind fast da.

In der nächsten Episodenrunde, die ab dem 6. August am Apple TV+ Premiere feiern sollen, werden die beiden Freunde weiter versuchen, Zeit miteinander zu verbringen, während sie sich mit externen Herausforderungen auseinandersetzen, die ihre Beziehung belasten. Dazu gehört auch die neue Freundin von Rogens Will, die Byrnes Sylvia als Bedrohung empfindet, was dazu führt, dass die Gang sich mehr wie Erwachsene verhält und "normale Erwachsenensachen" macht. Unnötig zu erwähnen, dass dies nicht immer der Fall zu sein scheint...

Schau dir unten den neuesten Teaser für Platonic an, bevor er in ein paar Wochen Premiere feiert.