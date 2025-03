Seth Rogen über The Interview: "Es ist wie jede andere Komödie, die man im Fernsehen sieht"

Es gibt Zeiten, in denen vor allem eine Komödie auftaucht und einen großen Teil der Welt aufwühlt. Vor ein paar Jahren war dies The Interview, eine Komödie mit Seth Rogen und James Franco in den Hauptrollen, die als satirische Parodie auf Nordkorea diente. Der Film hatte eine ziemlich katastrophale Vorpremiere, mit Werbeinterviews, die alle in letzter Minute abgesagt wurden, und viele befürchteten, dass der Film mehr Konflikte schüren als Humor liefern würde. Das war jedoch nie wirklich der Fall, und heute wird The Interview auf eine viel weniger feindselige Weise behandelt.

In einem Interview mit The Guardian bemerkte Rogen kürzlich, dass der Film schlecht behandelt wurde und dass er heute in einem Atemzug mit fast jeder anderen Komödie genannt wird.

"The Interview käme mir in den Sinn als etwas, das... Ich würde sagen, schlecht. Jetzt läuft dieser Film an einem Sonntagnachmittag um 15 Uhr im Kabelfernsehen - es ist wie jede andere Komödie, die man im Fernsehen sieht: Es ist wie The Rock um 12 Uhr, The Interview um drei, Con Air um vier."

Stimmst du Rogen zu, dass The Interview vielleicht übertrieben war, oder denkst du, dass der Film unsensibel war?