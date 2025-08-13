Seth Rogen über Pineapple Express 2: "Wird wahrscheinlich nicht passieren"

Es ist etwas mehr als 17 Jahre her, dass Seth Rogen und James Franco sich durch Pineapple Express geraucht haben, das schnell zu einer Kultkomödie wurde und das Fünffache seines Produktionsbudgets einspielte. Aber trotz dieses Erfolgs hat es noch nie eine Fortsetzung gegeben - und laut Rogen selbst wird es das wahrscheinlich auch nie geben. In einem kürzlichen Interview wurde der Schauspieler nach Pineapple Express 2 gefragt und wie wahrscheinlich es sei, dass der Film jemals gedreht werde.

"Vielleicht. Wir können es wahrscheinlich an Streaming oder so verkaufen... Es könnte eine Nachfrage geben. Man weiß nie. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht besonders gut mit Fortsetzungen. Es ist nicht das, woran ich denke, aber vielleicht eines Tages."

Mit anderen Worten, ein höfliches "Nein". Die Wahrheit ist, dass Rogen - zusammen mit Evan Goldberg und Judd Apatow - kurz nach der Veröffentlichung des ersten Films vor fast zwei Jahrzehnten tatsächlich versucht hat, eine Fortsetzung zu starten. Aber nachdem Apatow auf fast das Doppelte des Budgets gedrängt hatte, stellte Sony das Projekt ein, und durchgesickerte Nachrichten deuteten später darauf hin, dass das Studio nicht glaubte, dass es das gleiche Potenzial hatte wie Filme wie Anchorman oder Austin Powers.

Seitdem ist viel passiert, vor allem zwischen Rogen und Franco – deren Beziehung nach den Vorwürfen gegen Franco völlig zusammenbrach. Allein diese Tatsache macht Pineapple Express 2 noch unwahrscheinlicher.

Hättest du dir eine Fortsetzung von Pineapple Express gewünscht?