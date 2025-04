Seth Rogen sprengt das moderne Hollywood

HQ

Seth Rogens The Studio scheint den Vorhang in Hollywood in einem der bisher ehrgeizigsten Projekte des Schauspielers zu lüften. Als jemand, der seit seiner Jugend in der Film- und Fernsehbranche tätig ist, verfügt Rogen über viel Erfahrung und weiß, dass die Branche ihre Schwächen hat.

Für The Studio ist Rogen in die Köpfe der Hollywood-Manager eingedrungen, aber das bedeutet nicht, dass er plötzlich glaubt, dass sie unfehlbar sind. "Sie könnten gute Filme machen, anstatt schlechte Filme, und viele von ihnen entscheiden sich für die schlechten, weil sie denken, dass es ihr Leben persönlich sicherer macht", sagte er gegenüber Variety.

"Die Spiele, die ständig von Leuten in den Studios gespielt werden, sind Besitz versus Distanz - wie man damit umgeht, Eigentum an etwas zu haben, wenn es gut läuft, und Distanz zu etwas zu haben, wenn es schlecht läuft", fuhr er fort und sagte, dass sich viele Studionamen zwar als Künstler oder etwas Nahestehendes betrachten, Sie können sich nicht voll und ganz auf viele Projekte einlassen.

Die meisten seiner besten Seitenhiebe auf Hollywood in The Studio stammen aus seinen eigenen Erfahrungen, wie zum Beispiel bei den Dreharbeiten zu The Green Hornet. "Wir haben gelernt, wie gefesselt wir von den Dingen waren, die darin sein mussten", sagte er. "Damals waren wir ein wenig naiv, wie restriktiv es tatsächlich war. Zum Beispiel, dass ich bei einer Zeitung arbeiten musste. Ich musste eine Sekretärin haben, die so hieß. Ich musste einen Typen namens haben, der mein gemeiner Chef war. Keine dieser Ideen wären wir alleine gekommen."

The Studio ist jetzt auf Apple TV+ erhältlich