Seth Rogen möchte, dass Vin Diesel in The Studio: Staffel 2 zu sehen ist

Die erste Staffel der exzellenten Apple TV+ Comedy-Serie The Studio war geradezu gespickt mit Mega-Cameo-Auftritten. Ob es Zoe Kravitz oder Dave Franco, Martin Scorsese oder Charlize Theron, Zac Efron oder Ice Cube war, die Liste geht weiter. Natürlich erwarten wir für die zweite Staffel noch mehr Top-Cameo-Auftritte, und Hauptdarsteller und Co-Schöpfer Seth Rogen hat begonnen, ein paar Namen zu nennen, die er sich gerne sichern würde.

In einem Gespräch mit Jimmy Kimmel Live! (danke The Hollywood Reporter) merkte Rogen an, dass er derzeit Vin Diesel ins Visier nimmt, und das aus einem Grund, der im Wesentlichen alles ist, worum es bei The Studio geht. Er will weiter in die Satire hineinspielen, indem er einen Schauspieler engagiert, "vor allem, weil er, wenn man darüber nachdenkt, nur in diesen Fast & Furious-Filmen zu sehen ist".

Rogen führt weiter aus: "Für die meisten Leute, die jetzt in ihren 20ern sind, war er immer nur Dominic Toretto. Ihn also außerhalb von Dominic Toretto zu sehen, wäre für mich sehr aufregend."

Aber das war noch nicht alles, Rogen wandte sich dann direkt an Diesel, indem er sagte: "Ich gehe davon aus, dass du dir das anschaust, wie jeden Abend. Ich gehe davon aus, dass du es sich anschaust, während du wie ein 65er Pontiac fahrst. Wenn du es dich überlegen möchtest, können wir vielleicht ein Zoom organisieren - und ich werde deine Glatze auf einer Festplatte speichern."

Würdest du Diesel gerne in The Studio sehen und wer wäre deiner Meinung nach noch perfekt für einen Cameo-Auftritt in der Serie?