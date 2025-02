Seth Rogen glaubt nicht, dass Comedy schwieriger ist als früher

HQ

Ist Comedy heutzutage anders? Es ist eine große Frage, die sich oft als ziemlich spaltend erweist, denn auf der einen Seite gibt es Leute, die argumentieren, dass man über nichts mehr Witze machen darf, und auf der anderen Seite gibt es Leute, die glauben, dass sich die Zeiten ändern und dass es auch Comedy sein sollte.

Seth Rogen scheint in das letztere Lager zu fallen, denn er sagt Esquire, dass er nicht glaubt, dass Komödien schwieriger sind als früher. "Die Beschwerde, dass Comedy schwieriger ist als früher, ist keine stichhaltige Beschwerde", sagte er. "Vielleicht war es vorher zu einfach. Und warum sollte das auch so sein? Warum sollte es nicht schwer sein? Ich mag es, dass mein Job hart ist, weil ich versuche, etwas zu tun, das eine große Menge an Ressourcen und die Zeit und Energie der Menschen erfordert."

»Was wünschten Sie, Sie könnten sagen? « fügte er hinzu. "Was hast du das Gefühl, dass es dir genommen wurde? Es ist immer lustig, wenn die Leute sagen: Oh, sie könnten es heute nie in die Diversity Day-Folge von The Office schaffen. Man kann es sich immer noch ansehen."

Auch Rogens Schreibpartner, Evan Goldberg, sprach das Thema an. "Die Dinge ändern sich. Man muss sich anpassen. Wir halten uns auf dem Laufenden, was in der Welt passiert, und ich glaube nicht einmal, dass wir unseren Stil der Komödie geändert haben", sagte er. "Man sagt einfach nicht einige Dinge, die jetzt schrecklich beleidigend sind, die vorher nicht schrecklich beleidigend waren. Es ist nicht so schwer für uns."

Rogen und Goldberg waren schon oft für ihre kantigeren Komödien bekannt, und obwohl ihre älteren Filme hier und da die eine oder andere moderne Grenze überschreiten mögen, würden nur wenige sie als offenkundig anstößige Werke abtun.