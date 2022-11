Seth Rogen bringt eine Comedy-Serie auf Apple TV+

HQ

Apple TV+ wird seine Bemühungen in der Comedy-Szene in Zukunft erweitern, indem es mit Seth Rogen, dem Duo, das den gefeierten und brillanten Veep (Peter Huyck und Alex Gregory) entworfen hat, und Evan Goldberg an einer Comedy-Serie für den Streamer arbeitet.

Wie Deadline berichtet, wird sich die Show um ein altes Hollywood-Studio drehen, das versucht, in einem Klima wie dem bestehenden zu überleben, in dem es für Kunst und Kommerz anspruchsvoller wird, nebeneinander zu existieren.

Es wird gesagt, dass Rogen und Goldberg die Serie inszenieren werden, während dieses Paar sowie Huyck und Gregory zusammenarbeiten werden, um das Projekt zu schreiben.

Es gibt derzeit kein Wort über den Seriennamen oder wann es auf Apple TV + debütieren wird, aber angesichts dieser Ankündigung erwarten Sie nicht, dass es in unmittelbarer Zukunft sein wird.