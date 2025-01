Seth MacFarlane enthüllt das Geheimnis hinter einem der ikonischsten Momente von Family Guy

Gerade als die Familie Griffin bis zum Hals im Wasser steckt und kurz vor dem Ertrinken steht, beschließt Peter, eine äußerst kontroverse Information mit uns zu teilen. "Ich habe mich nicht für Der Pate interessiert", sagt er und zwingt alle, die lebensbedrohliche Situation, in der sie sich befinden, sofort zu vergessen und ihn für seinen Filmgeschmack zu beschimpfen.

Peter bringt ein anständiges Argument vor, aber wir glauben nicht, dass er wirklich jemanden mit dieser kalten Sichtweise für sich gewinnt. Seth MacFarlane, die Stimme von Peter und Schöpfer von Family Guy, verriet, dass die Szene nicht von jemandem inspiriert wurde, der Der Pate nicht mochte, sondern von einem anderen Filmklassiker.

"'Er besteht auf sich selbst' war eine Kritik, die mein Professor für Filmgeschichte an der Uni benutzte, um zu erklären, warum er 'The Sound of Music' nicht für einen großartigen Film hielt." MacFarlane schrieb. "Erstklassiger Lehrer, aber dem habe ich nie ganz gefolgt."

Natürlich haben wir alle unseren Geschmack, aber es gibt einige Filme, die man nicht wirklich kritisiert, auch wenn man sie nicht so toll findet. Was ist Ihre heißeste Meinung zu einem Filmklassiker?

Werbung: