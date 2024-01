Seth MacFarlane: Die neue Version von "The Naked Gun" ist immer noch "sehr lebendig"

HQ

Zusätzlich zu seiner kommenden Ted-Serie ist der Komiker Seth MacFarlane auch dabei, den Comedy-Klassiker The Naked Gun neu zu verfilmen - etwas, das er seit der Ankündigung des Films im Jahr 2013 versucht. Seitdem hat Akiva Schaffer von The Lonely Island am Drehbuch gearbeitet und MacFarlene sagt, dass sich der Film noch in der Entwicklung befindet:

"Wir arbeiten gerade daran. Akiva Schaffer, der den Entwurf mit seinem Team geschrieben hat, hat einen verdammt guten Job gemacht, und er befindet sich in der Entwicklung. Es ist also immer noch sehr lebendig."

Die Idee ist, dass Schaffer auch Regie führen wird, wobei Liam Neeson noch für die Rolle des Sohnes von Frank Debrin in Betracht gezogen wird. MacFarlane gab auch bekannt, dass The Orville noch nicht abgesetzt ist, zumindest nicht offiziell. Die Prolog-Serie über den vulgären Teddybären Ted feiert am 11. Januar ihre amerikanische Premiere bei Peacock.

Wie interessiert bist du an einem vierten The Naked Gun-Film?

Danke Collider