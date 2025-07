Setfotos geben einen ersten Blick auf die Dursleys in der HBO-Serie Harry Potter

HQ

Es sieht so aus, als ob die HBO-Serie Harry Potter zumindest etwas chronologisch erstellt wird, da einige durchgesickerte Fotos vom Set die Runde gemacht haben, nachdem die Dreharbeiten diese Woche am London Zoo stattgefunden haben. Diejenigen, die mit der Welt von Harry Potter vertraut sind, wissen, dass Harry, bevor er lernt, dass er ein Zauberer ist, mit seiner Tante und seinem Onkel, Petunia und Vernon, und seinem Cousin Dudley einen Ausflug in den Zoo unternimmt, wo es zu einigen magischen Späßen kommt. Wir haben jetzt einen Vorgeschmack darauf, wie das in der Serie aussehen wird.

Auf den Bildern sehen wir Dominic McLaughlin in normaler Straßenkleidung (wie das passiert, bevor er nach Hogwarts geht) und wir sehen auch Bel Powley und Daniel Rigby als Petunia und Vernon. Dudley ist auch in einem ziemlich auffälligen Trainingsanzug-Outfit präsent.

Im Moment gehen wir davon aus, dass die Harry Potter -Serie irgendwann im Jahr 2026 oder 2027 Premiere feiern wird, wobei letzteres vielleicht der Fall ist, abhängig von der Anzahl der Spezialeffekte, die in der Serie verwendet werden, was die Postproduktion zweifellos in die Länge ziehen wird, wann immer diese Phase beginnt, wahrscheinlich gegen Ende 2025.