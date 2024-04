Set-Bilder enthüllen einen weiteren zurückkehrenden Daredevil-Star für die kommende Marvel-Serie

HQ

Das Marvel Cinematic Universe und das Netflix-Universum von Marvel funktioniert im kommenden Daredevil: Born Again wirklich mit voller Kraft. Nicht nur, dass Charlie Cox die Hauptrolle in der Serie wieder übernehmen wird (und seine MCU-Bemühungen nach Spider-Man: No Way Home und She-Hulk: Attorney at Law fortsetzen wird), sondern auch Deborah Ann Woll wird als Karen Page, Elden Henson als Foggy Nelson, Jon Bernthal als Frank Castle/The Punisher und natürlich Vincent D'Onofrio als Kingpin wieder zu sehen sein. Es scheint auch wahrscheinlich, dass Krysten Ritter als Jessica Jones auftreten wird, und vielleicht sogar Finn Jones als Iron Fist, und nach den jüngsten Set-Bildern zu urteilen, können wir auch erwarten, dass eine andere Figur zurückkehren wird.

Wie der Fan-Account Daredevil: Born Again Behind the Scenes auf X bemerkt hat, wird Ayelet Zurer anscheinend zurückkehren, um ihre Rolle als Vanessa Fisk in dieser MCU-Serie wieder aufzunehmen. Es gab zwar Gerüchte, dass diese Figur aufgrund von Terminproblemen neu besetzt werden sollte, aber die häufigen Verzögerungen scheinen es Zurer ermöglicht zu haben, der Figur wieder ihren Stempel aufzudrücken.

Mit all diesen wiederkehrenden Charakteren im Hinterkopf muss man sich fragen, ob auch andere zurückkehrende Gesichter auftauchen werden. Würdest du gerne noch andere wiederkehrende Charaktere sehen?

