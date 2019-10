Session stürzt, Xbox-One-Version verschoben

Im August hat Crea-ture Studios ihr Skateboard-Spiel Session auf dem PC (Steam) in die Early-Access-Phase entlassen. Damals wollte das Studio die Testphase bis zum Oktober auf die Xbox-Game-Preview-Initiative ausweiten, doch der Monat neigt sich ja langsam ebenfalls dem Ende zu. Es dürfte kein Schock sein, dass der Entwickler schlechte Nachrichten für uns parat hat: Das Studio wird die nicht in der Lage sein, den angepeilten Termin wahrzunehmen. Sie verschieben den Xbox-Frühstart auf Ende November oder Anfang Dezember, weil sie länger als erwartet mit den Portierungsarbeiten beschäftigt sind. Crea-ture scheint zuversichtlich zu sein, dass sie das nächste Datum einhalten. Xbox-Spieler dürfen also hoffentlich pünktlich zu Weihnachten Brooklyn Banks unsicher machen. Falls euch Session interessiert, werft doch einen Blick in unsere jüngste Vorschau.

