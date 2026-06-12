Sesamstraße bekommt mit Friends & Fun die 3D-narrative Abenteuerbehandlung

Obwohl bereits eine Menge großer Spiele später in diesem Jahr erscheinen sollen, fehlt es bei den bisher bestätigten Veröffentlichungsterminen deutlich an mehreren Projekten von Outright Games. Der familienorientierte Verlag erweitert nun sein Angebot für diesen Herbst, denn gemeinsam mit The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem werden wir im Oktober auch bald eine Reise in die Sesamstraße unternehmen.

Das Spiel Sesamstraße: Freunde & Spaß wurde enthüllt und handelt sich um ein 3D-narratives Abenteuerspiel, bei dem bis zu zwei Spieler in das schöne Viertel ziehen und der farbenfrohen Besetzung helfen, sich auf eine große Gemeinschaftsfeier vorzubereiten.

Die Prämisse des Spiels ist es, junge Spieler dazu zu ermutigen, sichere und einladende Orte zu erkunden – und das alles mit ihrem eigenen erstellten und individuell gestalteten Charakter. Es wird außerdem Anpassungselemente für das eigene Zuhause und leichte Aktivitäten geben, die auf der ganzen Welt ausgeführt werden können, darunter Minispiele und interaktive Aufgaben.

Natürlich werden viele der berühmtesten Bewohner der Sesamstraße auftreten, darunter Elmo, Bert, Ernie, Big Bird, Count von Count und viele mehr, von denen Sie viele im untenstehenden Ankündigungstrailer sehen können.

Was die Launch-Pläne betrifft, so wird Sesame Street: Friends & Fun am 9. Oktober für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Switch 1 erscheinen.