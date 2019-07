Servertest für Gears 5: Versus-Multiplayer noch im Juli testen

Der fünfte Hauptableger der Gears-of-Wars-Reihe, Gears 5, erreicht uns erst im September. Fans dürfen aber schon in knapp zwei Wochen loslegen, denn ab dem 19. Juli ist der Versus-Multiplayer spielbar. Wer sich den Third-Person-Shooter vorbestellt hat oder Abonnent des Xbox-Game-Pass-Abos ist, darf am sogenannten "Technical Test" zum neuen Gears teilnehmen. Am 19. Juli sind die Mehrspieler-Server zwischen 18:00 und 21:00 Uhr geöffnet, ein alternativer Termin ist für den 26. und den 29. Juli angesiedelt. Der Download der Spieldatei ist ab dem 17. Juli verfügbar, damit ihr bei Serverstart direkt loslegen könnt.

Spielbar sind die Modi Escalation, Arcade, King of the Hill und das Bootcamp-Tutorial. Außerdem können die Spieler im Herausforderungsmodus "Tour of Duty" sich an verschiedenen Szenarios versuchen, um einen Banner für das finale Spiel freizuschalten und anderen Spielern zu beweisen, dass sie am Beta-Test teilgenommen haben.