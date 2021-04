Server für mehrere alte Ubisoft-Spiele werden bald abgeschaltet

You're watching Werben

Von Ubisoft erreichte uns die Kunde, dass demnächst der Online-Support für mehrere alte Spiele beendet wird. Ab 1. Juni sollen zunächst folgende PC-Titel ihre Online-Funktionalität verlieren:

Assassin's Creed 2, Prince of Persia: Forgotten Sands, Far Cry 2, Anno 1404, Might & Magic - Clash of Heroes, Splinter Cell Conviction, Die Siedler 7 und Might & Magic X - Legacy.

Zusätzlich wird zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt plattformübergreifend der Online-Support für Tom Clancy's Rainbow Six Vegas, Rainbow Six Vegas 2, Rainbow Six Lockdown und Ghost Recon Future Soldier eingestellt.

Ein offizieller Foren-Eintrag von Ubisoft erläutert die Gründe:

"Wir wägen permanent ab, wie wir unseren Kunden den bestmöglichen Online-Service bieten können. Dazu gehört das Abschalten von Online-Funktionen älterer Titel, die nur noch von einer kleinen Gruppe an Leuten gespielt werden. So ist es unserer IT-Abteilung und den Service-Mitarbeitern möglich, einen stärkeren Fokus auf neuere Titel zu legen, die von vielen Spielern genutzt werden."

