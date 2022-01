Serious-Sam-Fans ballern nächste Woche durch Siberian Mayhem

Devolver Digital hat in der vergangenen Woche die bevorstehende Ankündigung eines neuen Serious-Sam-Spiels angedeutet und bei diesem Zeitpunkt auch direkt bestätigt, dass das Game noch diesen Monat veröffentlicht wird. Sie haben ihr Wort gehalten und uns gestern das Standalone-Actionspiel Serious Sam: Siberian Mayhem vorgestellt, das bereits am 25. Januar auf dem PC erscheint.

In diesem Ego-Shooter rennen wir mit unserem Actionhelden durch eine Spielumgebung, in der es jede Menge Feinde gibt. Unser Ziel ist es, den Verräter General Brand zu eliminieren, doch da der noch ein paar graue Zellen im Kopf hat, gelingt es ihm, Sam an der Nase herumzuführen. Die beiden Entwicklerstudios Timelock Studio und Croteam arbeiten zusammen an dieser frischen Nebengeschichte im Serious-Sam-Universum, die euch 20 Euro kostet.