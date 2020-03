Serious Sam und Stacks on Stacks im April mit Stadia Pro spielen

Seit letztem November können Abonnenten von Stadia Pro jeden Monat auf ein paar Spiele zugreifen, die sie ohne zusätzliche Kosten spielen dürfen. Im April ist die Hauptattraktion sicher die Serious Sam Collection, also Macho-Kost für Hardcore-Shooter-Liebhaber mit Retro-Faible. Das zweite Spiel ist ein originelles Puzzle namens Stacks on Stacks, das sich mit dem Thema Stapeln beschäftigt. Schließlich können alle Pro-Benutzer noch das kleine Adventure Spitlings beanspruchen, ein Spiel, das sich hauptsächlich auf klassische Koop-Action konzentriert. Metro Exodus und Thumper stehen Abonnenten noch bis Ende März (morgen) zur Verfügung.