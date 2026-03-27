Serious Sam: Shatterverse verleiht dem geliebten Universum eine Multiversum-Variante

Am Donnerstag war Sam "Serious" Stone wieder da, wieder bereit, gegen Mental anzutreten. Diesmal in Serious Sam: Shatterverse. Es sieht aus wie ein Projekt, das sowohl die Spielereihe als auch ihr Universum verändern will. Die Prämisse ist kurz, aber vielversprechend:

"In diesem neuen Teil müssen fünf Sams aus einem alternativen Universum zusammenkommen, zusammenarbeiten und das Shatterverse vor den Streichen des gottgleichen Antagonisten der Serie Mental retten. Die fünf Sams, alle mit ihren eigenen einzigartigen Fähigkeiten, müssen sich Horden wilder Gegner stellen und dabei ein reiches Arsenal mächtiger Waffen nutzen. Ganz im Stil von Serious Sam sieht es nach fantastischem Spaß aus."

Unbestreitbar eine spaßige Idee. Der erste Trailer gibt einen Einblick in das, was kommt: chaotische Umgebungen, die zwischen den Dimensionen wechseln, absurde Gegner und ein wirklich adrenalingeladenes Tempo in der Action. Wie üblich findest du es unten.

Serious Sam: Shatterverse kommt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Wenn du es für das Xbox-Ökosystem kaufst, ist es Play Anywhere und ebenfalls im Game Pass enthalten.