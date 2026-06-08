Serious Sam kehrt in der PC Gaming Show mit einem neuen Blick auf das Shatterverse zurück

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Auch wenn wir das genaue Veröffentlichungsdatum des Spiels noch nicht kennen, traten Entwickler Behaviour Interactive und Publisher Devolver Digital gerade auf der PC Gaming Show auf, wo das Duo einen frischen Blick auf Serious Sam: Shatterverse präsentierte.

Der neueste Gameplay-Trailer, der später im Jahr 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint, stellt die übertriebene Action in den Fokus und zeigt, wie dieses Projekt der langjährigen Serie, die zufällig dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, eine Roguelite-Note verleiht.

Der Trailer ist so konzipiert, dass er sich auf kooperatives Gameplay konzentriert, bei dem bis zu fünf Spieler zusammenkommen können, um durch wechselnde Universen zu sausen, und wirft auch ein Licht auf die fünf bösartigen Leutnants im Zentrum des Erlebnisses – fünf finstere Bösewichte, die Sam und seine anderen Ichs aus verschiedenen Dimensionen besiegen müssen.

Mit diesem Trailer im Hinterkopf wurde uns außerdem mitgeteilt, dass die Anmeldungen nun für diejenigen geöffnet wurden, die das Spiel in einem frühen Playtest über Steam testen möchten, was das Spiel bis zum Launch später in diesem Jahr weiter prägen wird.