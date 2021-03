Serious Sam 2: Zwei neue Knarren und jede Menge Mehrspielerspaß warten in Version 2.9

You're watching Werben

Serious Sam feierte am Sonntag seinen 20. Geburtstag und deshalb hat sich Entwickler Croteam dazu entschlossen, den Fans der Serie einen Gefallen zu tun. Sie erweitern den zweiten Teil der Reihe auf Version 2.9, was mehrere neue Waffen, darunter einen Flammenwerfer und eine sogenannte "BeamGun" einführt. Diese zweite Knarre stammt aus einer frühen Konzeptphase des Titels und wurde für diesen Anlass rekonstruiert. Außerdem stehen ab sofort zwölf neue Mehrspielerkarten bereit und Sam kann nun auch sprinten oder Rocket-Jumps ausführen (falls er sich dabei nicht versehentlich in die Luft jagt).

Quelle: Steam.