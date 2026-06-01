Clarkson's Farm: Staffel 5

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Sie könnten denken, dass das Podest, auf das wir Clarkson's Farm stellen, unverdient ist. Vielleicht kannst du Jeremy Clarksons Persönlichkeit einfach nicht ausstehen, und das aus dem ziemlich offensichtlichen Grund, dass dich ein Programm, das so sehr mit ihm verbunden ist, dem, was er denkt und wie er sich anderen Menschen gegenüber verhält, völlig abgeschreckt ist.

Ich gebe zu, dass meine Verbindung zur Sendung etwas persönlich ist, und lustigerweise existiert sie relativ unabhängig von meiner Meinung über seine Zeit als Moderator von Top Gear und The Grand Tour. Ich habe ihn zufällig im Sommer 2021 mit meinem Partner auf einem Laptop in unserem Bett gesehen, während unser kleiner Sohn, erst ein Jahr alt, endlich regelmäßig schlief, und seitdem markieren neue Jahreszeiten jeden einzelnen Sommer den Verlauf der Zeit, eine Gelegenheit, innezuhalten und zu sagen: "Ach du meine Güte, ist es wieder Clarkson's Farm Zeit"?

Die Verbindung geht tiefer als das. So wie viele es wahrscheinlich schon bei Reality-Dokumentarfilmen erlebt haben, wo etwas aufgebaut und aufrechterhalten wird, investiert man sich in das Wohl dieser Menschen und beginnt, eine seltsame, kameradschaftliche Bindung zu ihnen zu spüren, weil der Einblick in ihr Leben, ihr Kommen und Gehen und die Krisen, die dem Leben Würze verleihen, am Ende viel kraftvoller ist, als man vielleicht denkt.

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Clarkson's Farm ist eine alberne Sendung über einen ehemaligen Fernsehmoderator, der plötzlich erkennt, dass er den Rest seines Lebens eigentlich mit dem Anbau von Feldfrüchten, der Pflege von Tieren und der Bereicherung des Dorflebens (sowohl kulturell, natürlich auch wirtschaftlich) verbringen möchte. Es geht nicht nur um Clarkson selbst, sondern auch um die Menschen, die ihm helfen, und selbst hier in der fünften Staffel ist die Rückkehr willkommen, vor allem weil der Zeitverlauf das Grundkonzept der Serie oder ihre Konstruktion nicht grundlegend verändert hat.

Ja, Clarkson probiert selbstfahrende Traktoren aus, Landwirte aus ganz England protestieren in London gegen neue Steuermaßnahmen, die sie teuer zu stehen kommen werden, und sein relativ neues Pub stößt auf allerlei Probleme. Es passieren neue, andere Dinge, aber das Konzept, der Rahmen, bleibt unverändert. Was wir wieder einmal tun dürfen, ist, wie eine Fliege an der Wand zu sitzen, während dumme Leute versuchen, ihr Bestes zu geben und ein halbgroßes englisches Landhaus zu erhalten – das war's.

Das ist eigentlich ein Kompliment. Ich habe schon früher geschrieben, dass diese Prämisse in gewisser Weise unerschöpflich erscheint, weil ich so instinktiv darin investiert bin, wie sich die Dinge entwickeln. Sowohl ich, meine bessere Hälfte als auch Freunde sind vor der Leinwand gekleidet, um zu sehen, wie Clarkson mit einer neuen Krankheit unter englischen Schafen namens "Bluetongue" umgeht oder ob die Einfahrt des Pubs schwer von einem Sturm getroffen wurde. Es klingt trivial, es ist trivial, aber es fühlt sich endlos unterhaltsam und bedeutungsvoll an.

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An einer Stelle spielen The Corrs einen Auftritt in Clarksons Pub, und meine Freundin sagte überrascht, dass sie sich davon bewegt fühlte. Es ist absolut verrückt, und wir haben laut darüber gelacht, aber genau das schafft Clarkson's Farm aus irgendeinem unerklärlichen Grund, und selbst jetzt, nach fünf Staffeln, verstehe ich selbst nicht ganz, warum die Serie so viel Kraft hat.

Es gibt jedoch kleinere Änderungen am Format der Show. Clarkson und sein Assistent Kaleb fahren in die Niederlande, um zu untersuchen, ob die Landwirtschaft in Zukunft effizienter und nachhaltiger werden kann, und hier wechselt die Sendung von ihrem traditionellen Rahmen zu einer Art Kommentar zu den vielen Herausforderungen des Agrarsektors. Es bleibt jedoch in ihrer eher schönen persönlichen Dynamik verankert und ist daher unabhängig vom Kontext unterhaltsam. Ob es wirklich echt ist, ist die große Frage, und Clarksons Programme haben sich immer als authentisch präsentiert, auch wenn schwere Montage und Inszenierung im Hintergrund lauern. Aber andererseits; "Wenn es nicht kaputt ist"... Rechts?

Es gibt hier und da kleinere Probleme. Bestimmte Aspekte fühlen sich nicht mehr ganz so authentisch an wie früher, und Clarkson's Farm könnten mit der Zeit an Authentizität verlieren. Es ist nicht mehr glaubwürdig, dass Kaleb nicht gerne außerhalb von Chipping Norton reist, wenn wir zum Beispiel wissen, dass er auf einer nationalen Stand-up-Tour war. Aber andererseits muss ich sagen, dass Clarkson's Farm von Anfang bis Ende brillant zusammengestellt ist, und ich freue mich darauf zu sehen, wie meine Freundin und ich gealtert sind, wenn Staffel 6 in einem Jahr erscheint – vorausgesetzt, Clarkson selbst möchte noch mehr machen.