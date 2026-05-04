The Chestnut Man: Hide and Seek

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The Chestnut Man war eine durchweg kompetente dänische Krimiserie. Daran besteht kein Zweifel. Das globale Vertriebsmodell von Netflix machte es zu einem riesigen Erfolg und erreichte Top-10-Platzierungen in über 50 Ländern, aber hier zu Hause stellte es ein effektives, aber relativ unoriginelles Format dar, basierend auf einer narrativen Tradition, die es schon seit... nun ja, viele Jahre.

Das heißt nicht, dass die Serie dadurch schlechter ist, aber es bedeutet auch, dass gerade für die nordischen Länder diese erzählerischen, visuellen und strukturellen Merkmale etwas sind, mit dem wir im Laufe der Jahre aufgewachsen sind und die wir inzwischen sehr gut kennen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich, nachdem ich die zweite Staffel "Hide and Seek" gesehen habe, basierend auf Søren Sveistrups Nachfolgeroman über Thulin und Hess, genau dasselbe sagen kann wie bei der ersten Staffel. Das ist großartige Unterhaltung auf eine bodenständigere, leicht zugängliche Art und dient als angenehme, PG-13-artige Einführung in die "Nordic Crime Series" (wir sind wahrscheinlich alle müde vom Genre-Label "Nordic Noir"), aber nicht mehr als das.

Diese Nachfolgestaffel spielt ein paar Jahre nach dem Abschluss von Thulins (erneut gespielt von Danic Curcic) und Hess' (Mikkel Boe Følsgaard) gemeinsamen ersten Fall. Eine Reihe von Entführungen, die als Höhepunkt böswilliger Verfolgung und einem unheimlichen Zählreim dienen, zwingt dieses unwahrscheinliche Duo nach langer Zeit wieder zusammen, was alte Gefühle weckt. Gemeinsam müssen sie erneut einen halbkomplexen Fall mit Sofie Gråbøls Figur Marie Holst entschlüsseln, der sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt.

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Die übergeordnete Handlung ist, wenig überraschend, ziemlich effektiv, und wie schon in der ersten Staffel gibt es gerade genug unheimliche Bilder und solide inszenierte Kulissen, um ein denkwürdiges Katz-und-Maus-Spiel zu schaffen, wie wir es schon so oft gesehen haben. Es gibt einige ziemlich clevere Wendungen, die das absolute Highlight der Staffel sind und einen Hauch von narrativer Kühnheit darstellen, der dringend benötigt wird, da der Rest der übergreifenden Handlung auf unmittelbarer Vertrautheit setzt, um unterhaltsam zu sein.

Es gibt immer noch kleinere Probleme in der Nahaufnahme, bei denen bestimmte dänische Serienproduktionen aus irgendeinem Grund Schwierigkeiten haben, glaubwürdige, bodenständige Gespräche zu konstruieren. Es ist schwer zu sagen, ob es die Ablehnung des Theaters ist, die es künstlich klingen lässt, oder vielleicht nur leicht inszeniert, aber wenn Katinka Lærke Petersens Sandra sagt: "Hey, Thulin, beeil dich hier und schau dir diese Polizeiberichte an", wird der entgegengesetzte Effekt erreicht. In dem Versuch, roh, authentisch und kompromisslos zu wirken, endet es... nun ja, nicht überzeugend.

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Dennoch sind es immer noch Følsgaard und Curcic, die hier den Weg weisen, und zusammen mit Gråbøl tragen sie die Serie mit emotionalem und wirkungsvollem Schauspiel, das der Rest des Ensembles nicht ganz erreichen kann. Besonders Mikkel Boe Følsgaard bekommt die Gelegenheit, Mark Hess viel Intensität und Tiefe zu verleihen, und jede Szene mit ihm im Mittelpunkt des Bildes ist in guter Gesellschaft.

"Hide and Seek" ist solide, verlässliche Unterhaltung, aufgebaut um einen guten Hook und großartige Darbietungen. Ob du, wie ich, die Nähte in diesem nordischen Krimi-Genre bemerkst und dir wünschst, dass jemand sich traut, noch ein bisschen mehr mit dem ganzen Rahmen zu spielen, weiß ich nicht. Aber ich mochte diese Reihe, obwohl ich das Gefühl hatte, alles schon einmal gesehen zu haben.