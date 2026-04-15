Margo's Got Money Troubles: Staffel 1

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Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman und Nicole Kidman, alle in einer Serie mit, die für das Fernsehen von Big Little Lies und David E. Kelley aus Presumed Innocent geschrieben wurde. Auf dem Papier wirkt Margo's Got Money Troubles wie ein sicherer Erfolg, besonders wenn man die Tradition der Serien, die wir von Apple TV bekommen, dazuzählt. Und doch gibt es einfach etwas an dieser Serie, das mich nicht ganz angesprochen hat.

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Die Prämisse von Margo's Got Money Troubles ist eigentlich recht einfach, da wir einer jungen Frau folgen, die nach der Geburt ihres ersten Kindes erkennt, dass das Leben alles andere als Sonnenschein und Regenbögen ist. Arbeitgeber können kein Risiko mit nicht verfügbarem Personal eingehen, die höhere Bildung bietet nicht dieselben Chancen für diejenigen mit Säuglingsangehörigen, und trotz all dem müssen die Rechnungen bezahlt werden. Deshalb wendet sich Margo OnlyFans zu und erkundet die Welt der Erwachsenenunterhaltung, um über die Runden zu kommen – eine Entscheidung, die zu allerlei weiteren Problemen mit ihrer eigenen Familie und der des abwesenden Vaters des Kindes führt.

Wenn man es so darstellt, wirkt Margo's Got Money Troubles nicht wie eine besonders 'lustige' Serie, was zum Teil meine erste Kritik an der Serie ist. Dieses Projekt wird als Dramedy bezeichnet, doch die Momente reinen Humors sind spärlich, da man sich einfach in einem emotionalen Ring gefangen findet und beobachtet, wie Margo von einer Flut von Schlägen aus der Realität getroffen wird. Die reifere und emotional komplexere Handlung mag wie ein komischer Autounfall wirken, der nur darauf wartet, zu passieren, aber wenn wir bei der Apple-TV-Basis bleiben, zeigen Projekte wie Shrinking, dass schwierige Vorfälle und Handlungsstränge immer noch als Grundlage für fesselnden Humor dienen können. Margo's Got Money Troubles hat das eigentlich nicht.

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Zugegeben, es ist viel besser, wenn man es nach den Parametern eines Dramas beurteilt, denn dann finden wir eine Geschichte über eine junge Frau, die mit den Herausforderungen der Mutterschaft zurechtkommt. Aus diesem Blickwinkel funktioniert die Prämisse und Struktur besser, besonders wenn Fannings Margo von der Haupt- und Kernbesetzung unterstützt wird, sei es ihre Mutter Shyanne, gespielt von Pfeiffer, oder ihr Vater Jinx, gespielt von Offerman. Wenn all diese Puzzleteile zusammenkommen und man sieht, wie die entfremdete Familie sich verbindet und vereint, gibt es eine substanziellere und unterhaltsamere Show zum Feiern.

Ähnlich in dieser Hinsicht entstehen die Momente, die einem als Zuschauer die größte Emotion verleihen, in den eindringlichsten Szenen, sei es in Gerichtssälen, in Hochzeitskapellen oder vielleicht sogar bei Verraten. Margos Familie ist so kompliziert und fehlerhaft, wie eine Familie nur sein kann, und zu sehen, wie sie sich an jedes Problem anpasst und wie sich das auf das Leben ihres Babys Bodhi auswirkt, ist ohne Zweifel das stärkste Element dieser Serie.

Das heißt aber nicht, dass man sich auf der Reise mit diesen Figuren entfremdet fühlt, weil viele der Kernfiguren einfach egoistisch wirken. Margo fährt ihre frustrierten Universitätsmitbewohnerinnen an, weil sie verärgert sind, dass sie ein Säuglingskind in ihr gemeinsames Zuhause gebracht hat, und erwarten, dass sie damit völlig einverstanden sind, ohne jemals nach ihrer Meinung zu fragen... Dazu kommen die Probleme ihres süchtigen Vaters, ihre wenig unterstützende Mutter und die Probleme ihres hochreligiösen neuen Ehemanns mit der Situation, und letztlich entsteht eine Reihe von Handlungssträngen, in denen man das Gefühl hat, dass die Hauptfiguren die egoistischsten Individuen der größeren Geschichte sind. Das ist ein ungewöhnliches Setting, das die wirklich harten Momente weniger eindrucksvoll macht, da man aufgrund ihrer fragwürdigen Moralvorstellungen weniger mit diesen Protagonisten verbunden ist.

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Natürlich gibt es die charakteristische Qualität und das Premium-Gefühl, das alle Apple-TV-Projekte aufweisen, und die Besetzung macht genau das, was man von ihnen erwartet für die Charakterarchetypen, die ihnen gegeben wurden. Aber insgesamt wirkte Margo's Got Money Troubles wie eine Serie, die mir nicht gerade Spaß gemacht hat. An einer harten und komplexen Handlung ist nichts auszusetzen, aber sie muss so gehandhabt werden, dass man von irgendwoher ein Gefühl von Menschlichkeit bekommt, und in dieser Serie scheint das vom neugeborenen Kind zu stammen und davon, wie jede Entscheidung angeblich zu seinem Wohl getroffen wird, auch wenn jede Entscheidung in solcher Selbstsucht verwurzelt ist, dass sie ehrlich gesagt die reinen Absichten korrumpiert.

Kurz gesagt, Margo's Got Money Troubles ist eine widersprüchliche Serie mit genügend Potenzial und Talent, um über Wasser zu bleiben, selbst wenn unter der Oberfläche noch besorgniserregendere Strömungen im Spiel sind.