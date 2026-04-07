Star Wars: Maul - Shadow Lord - Folgen 1 & 2

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Auch wenn ich einer der Ersten bin, der zustimmt, dass Star Wars in einer Art kreativer Sackgasse steckt und zu viel Zeit auf eine sehr spezifische und relativ kleine Zeitperiode konzentriert, obwohl es eine ganze Galaxie und eine Zeitlinie voller Möglichkeiten zur Verfügung hat, ist das ebenso wahr wie die Tatsache, etwas widersprüchlich, aber es gibt immer noch enormes Potenzial, in diesem ansonsten prägnanteren Teil des Star-Wars-Mythos zu nutzen. Star Wars: Maul - Shadow Lord scheint sicherlich ein weiteres gutes Beispiel für diese zweite Wahrheit zu sein.

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Das Bild ist auf einer Leinwand gemalt, die schon oft verwendet wurde. Die Zeitspanne liegt zwischen den Episoden 3 und 4, ein Moment, in dem das Imperium weiterhin die Galaxis ergreift und das politische sowie sozioökonomische Klima verdrängt und stört. Jeder Star Wars-Fan kennt diese Zeit und Prämisse, und das Gleiche gilt auch für unseren 'Helden' in dieser neuesten Geschichte. Maul ist zurück, lässt den Darth fallen und wird mehr zum Verbrecherboss, wie wir ihn in The Clone Wars und anderen animierten Projekten nach Phantom Menace erlebt haben. So wie Maul sich nach dem Kampf gegen Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi vor all den Jahren wieder zusammensetzen musste, sehen wir hier den ehemaligen Sith-Lord sein kriminelles Netzwerk wieder aufbauen, nachdem alles am Ende der Klonkriege zusammengebrochen ist – eine Aufgabe, die er sich annimmt, während er gleichzeitig an den nächsten Phasen seiner Pläne arbeitet, sich an Darth Sidious (dem Imperator) zu rächen. Und das ist im Grunde die Prämisse dessen, worauf Maul – Shadow Lord sich zu konzentrieren scheint; Rache und Wiedergeburt.

In gewisser Weise ist es eine bewundernswerte Erzählstruktur, weil sie nicht in die Falle der eher überstrapazierten Star-Wars-Schabloune tappt, die wir anderswo sehen. Auch hier gibt es keinen wirklichen Helden in dieser Geschichte (es sei denn, man zählt einige der Nebenfiguren mit) und die Handlung dreht sich nicht um Gut gegen Böse. Das ist eher Boardwalk Empire oder Mob Land als traditionelles Star Wars, und das ist vielleicht seine größte Stärke.

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Es ist auch eindeutig eine reifere animierte Star Wars-Serie. Kinder werden natürlich weiterhin gut zuschauen können, aber es gibt hier noch mehr für ältere und erfahrenere Fans, die sie schätzen und tatsächlich genießen können – anders als in The Bad Batch zum Beispiel oft erfunden, wo es sich anfühlte, als seien manche Handlungsstränge dazu gedacht, einem Kind eine Lektion zu erteilen, anstatt nur unterhaltsame Action-Sci-Fi zu sein.

Außerdem bekommen wir durch Maul als Protagonist eine gute Balance zwischen Lichtschwert- und Machtkampf-Action, ohne dass das in die Kategorie der Serie geht, die sich entweder ausschließlich um Jedi und Sith dreht oder gar nicht um sie. Es ist ein Mittelweg, und auch wenn sich das mit weiteren Episoden ändern könnte, gibt es derzeit eine unterhaltsame und erfrischende Balance.

Star Wars hat schon immer großartige künstlerische Leitung und Setpieces geboten, und hier kann man keinen Takt aussetzen. Es gibt auch eine enorme Ausstrahlung und Charisma in dem, was in dieser Serie präsentiert wird, eine künstlerische und gelenkte Vision, die es einem ermöglicht, wichtige Eigenschaften der Hauptfiguren zu verstehen, ohne viel über sie wissen zu müssen. Nicht falsch verstehen, es gibt immer noch viele der allgegenwärtigen Star-Wars-'Fallstricke' oder, wie manche sagen, 'Traditionen', darunter einen skurrilen (in diesem Fall ziemlich sadistischen) Droidenbegleiter, einen Charakter, der als reine komische Erleichterung und Bathos-Werk dient, sowie einen Animationsstil, der langsam zu vorhersehbar und überstrapaziert wirkt. Es ist also überhaupt nicht perfekt, aber es gibt vieles, das Maul – Shadow Lord bisher schon richtig gemacht hat.

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Also definitiv eine starke Öffnung. Hoffen wir, dass die Serie dieses Qualitätsniveau aufrechterhalten kann, wenn die restlichen Episoden erscheinen und letztlich ein unvergessliches und spannendes Finale rechtzeitig zum Star Wars Day liefern.