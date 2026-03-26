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Erinnern Sie sich an die erste halbe Stunde von Jordan Peeles Us? Ich meine, bevor er ziemlich verzweifelt versucht hat, dir eine halbherzige, unrealistische und völlig lächerliche Erklärung der inneren Logik des Films aufzuzwingen. Nein, die erste halbe Stunde vergeht tatsächlich ohne gruselige Klone, aber nur ein wachsender Knoten im Magen, der der Protagonistin Lupita Nyong'o sagt, dass etwas... falsch. Dieses "Something Very Bad is Going to Happen ".

Ja, ich bringe dieses Beispiel an, weil es genau die Art von Spannung ist, die Haley Z. Boston erzeugt. Boston hat ihre gesamte achtteilige Horrorserie um – das ist die grundlegende, zentrale Grundlage, auf der das gesamte Erlebnis basiert – um dein angeborenes Wissen aufgebaut, dass etwas Schreckliches passieren wird, aber du weißt nicht, wann es passieren wird oder wie es aussehen wird, wenn es passiert. Du weißt es, die Figuren nicht, das ist die Anatomie der Prämisse, und diese Prämisse dauert gute sieben Stunden.

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Something Very Bad is Going to Happen ist eine achtteilige Netflix-Serie, die von Boston geschaffen und unter anderem von den Stranger Things-Schöpfern Matt und Ross Duffer produziert wurde. Wir folgen Rachel Harkin (gespielt von Camila Morrone), die eine Woche nach Beginn der Serie Nicky Cunningham (gespielt von Adam DiMarco) heiraten soll, während sie gemeinsam zur befestigten Sommervilla seiner wohlhabenden Familie fahren, um seine exzentrischen Verwandten vor der bevorstehenden Hochzeit zu treffen. Mehr zu enthüllen würde sowohl den Nervenkitzel, diese langsam entfaltenden Ereignisse zu beobachten, als auch das inhärente Geheimnis, zu wissen, dass "Something Very Bad is Going to Happen " ist, wirklich zerstören, ohne dieses Wissen wirklich kontextualisieren oder in einen verständlichen Rahmen zu setzen.

Glauben Sie mir jedoch, wenn ich sage, dass Boston hier ihre Besetzung (zu der unter anderem der stets talentierte dänische Schauspieler Zlatko Burić gehört) bis zur absoluten Perfektion inszeniert. Jennifer Jason Leigh liefert erneut eine Meisterklasse ab, ebenso wie Morrone, die als Rachel genau die Kombination aus emotionalem Anker und Geheimnis liefert, die nötig ist, um das Interesse des Zuschauers durchgehend zu halten.

Boston lässt sich meist von Ari Aster, Jordan Peele und vielleicht sogar Mike Flanagan inspirieren, da Spannung viel höher gestellt wird als echter adrenalingeladener Horror, und so lässt sie die Kamera etwas länger verweilen, als man es vielleicht angenehm findet, und lässt die Charaktere auch meist direkt in die Kameralinse sprechen, fast im FPV-Stil. um die Spannung und den bereits erwähnten Magenknoten zu steigern, der im Laufe der Episoden immer größer wird.

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Die Serie wird von Anfang bis Ende von absolut brillantem Produktionsdesign unterstützt, bei dem ein großer Wert auf Lichtkontraste und scharfe Farbchemie gelegt wird, was die Serie zudem unendlich teurer erscheinen lässt, als sie tatsächlich war. In Kombination mit den glühenden Klanglandschaften des Komponisten Colin Stetson erhält man hier eine messerscharfe Portion Horror.

Der einzige wirkliche Kritikpunkt ist, dass acht Episoden von jeweils etwa 50 Minuten die Geschichte, die effektive Spannung und die gesamte Struktur bis zum Zerbrechen dehnen. Es ist an sich schon beeindruckend, dass sie so weit gehen, aber es ist schwer zu übersehen, dass die Serie wahrscheinlich von einem Miniserienformat mit etwa vier oder fünf Episoden profitiert hätte.

Dennoch ist Something Very Bad is Going to Happen eines der erfolgreichsten Horrorprojekte von Netflix seit Langem und kündigt eine glänzende Karriere für Boston als Schöpfer und Showrunner an.