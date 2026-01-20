Wenn Sie viel terrestrisches Fernsehen schauen und frei zugängliche Netzwerke besuchen, die nicht an Streamer gebunden sind, wissen Sie wahrscheinlich genau, welche Arten von Polizei- und Detektivserien oft erscheinen. Zumindest im Vereinigten Königreich scheint jeder Abend die nächste Folge einer gefeierten und geliebten Serie oder die Premiere von etwas Bahnbrechendem zu bieten, aber wenn man diesen Trend auf makroökonomischer Ebene betrachtet, lässt sich nicht leugnen, dass jede einzelne dieser Serien nach derselben Formel aufgebaut ist. Es ist sicher und die Leute wissen, was sie von ihnen erwarten können (während sie von ihren typischen Wendungen überrascht werden), und so funktioniert das Format, auch wenn es aus meiner Sicht schwer sein kann, sich für neue zu begeistern. Und doch stehe ich hier und werde Ihnen gleich schwärmen und sagen, dass Under Salt Marsh es wert ist, gesehen zu werden...

Auch das ist eine Serie, die praktisch direkt aus dieser Formel hervorgeht. Wir verfolgen einen Detektiv, der einem Fall in einem ländlichen walisischen Dorf zugeteilt wurde, dem Tod eines Kindes unter verdächtigen Umständen, einer Leiche, die von einem örtlichen Lehrer gefunden wird, der zufällig tiefe und widersprüchliche Verbindungen zum Dorf, seinen Bewohnern und zum Detektiv hat. Von hier aus finden wir die traditionellen Prüfungen und Schwierigkeiten, da dem Zuschauer episodisch granuläre Informationen und Details zugeführt werden, wobei jede Folge meist mit einer revolutionären, polarisierenden und schockierenden Entwicklung endet, die einen verzweifelt gespannt macht, was als Nächstes kommt. Es ist überhaupt nichts Revolutionäres, aber Under Salt Marsh hat zumindest die zusätzliche Dimension, dass das betreffende Dorf an der walisischen Küste in einem sehr hochrisikoreichen Hochwassergebiet liegt, was durch das bevorstehende Eintreffen eines riesigen transatlantischen Sturms, der alle Beweise wegspülen und den Fall im Grunde unlösbar machen wird, noch verschärft wird.

Unsere unerschrockenen Helden finden sich also zumindest in einer Situation, in der es nicht um die Genretraditionen anderer Leben geht, gegen die Uhr zu kämpfen. Es ist eine etwas frischere Perspektive und Prämisse, in keiner Weise revolutionär, aber das ist in Ordnung, denn wo Under Salt Marsh wirklich glänzt, sind die schauspielerischen Leistungen und die messerscharfe Erzählung.

Zum einen ist Kelly Reilly brillant als Hauptfigur von Jackie Ellis. Sie stiehlt das Rampenlicht und liefert eine Leistung ab, die nuanciert und emotional tiefgründig ist. Es ist eine Figur, die mit Schichten geschaffen wurde, die häufig aufgedeckt werden, um spannende neue Details zu präsentieren, was sich auch in ihrem männlichen Hauptcharakter Rafe Spalls Detective Eric Bull widerspiegelt. Geheimnisse auf Geheimnisse – das ist die Dynamik, die diese beiden dem Zuschauer bieten, und es ist eine Dynamik, die Sie verzweifelt nach mehr erfahren und neugierig auf weitere Episoden macht.

Ebenso ist die Erzählung und ihre Struktur unglaublich straff. Im Zentrum gibt es den entscheidenden, erschütternden Tod, der jedoch mit einem elenden Rätsel der Vergangenheit verbunden ist, das das Dorf erschütterte, und durch verborgene Verbindungen und Beziehungen gestärkt wird, die die Bewohner der Stadt auf unerwartete Weise zusammenbringen. Auch hier ist es eine Geschichte, die nie ihre Geheimnisse verrät, nie das Gefühl hat, den Code geknackt zu haben, und das funktioniert gut wegen der begrenzten Anzahl an Episoden und dem ausgewogenen Tempo.

Auch wenn man die ersten 20 Minuten von Under Salt Marsh schaut und das Gefühl hat, schon einmal hier gewesen zu sein, wirkt das nicht wie eine generische und vertraute Krimi-Thriller-Serie, denn jeder Teil wirkt, als wäre er maßgeblich gestaltet und angepasst worden. Sie werden von dieser packenden Dramaserie nicht enttäuscht sein.