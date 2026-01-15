Agatha Christie's Seven Dials

HQ

Obwohl Rian Johnson und Daniel Craig hart daran arbeiten, das klassische 'Whodunnit'-Subgenre einem moderneren Publikum näherzubringen, könnte man dennoch argumentieren, dass es in der breiteren Unterhaltungslandschaft ein Genre ist, das auffällig fehlt, obwohl eine ganze Serie oder ein Spielfilm, der um ein einziges, zentrales Verbrechen gebaut ist, perfekt zu unserer heutigen Zeit passt. wo es sich anfühlt, als würden TV-Serien besonders fast in einer plenaren Sitzung gesehen, und wo Online-Diskurse entscheidend für den anhaltenden Erfolg einer Serie sind.

Broadchurch Schöpfer Chris Chibnall scheint dem zuzustimmen. In der erwähnten Serie hat er sich bereits mit Mord- und Polizeiermittlungen beschäftigt und widmet sich nun einem Agatha-Christie-Klassiker, Seven Dials, einem Roman, der damals etwas umstritten war, weil die Autorin mit ihrem traditionellen Stil brach und eine umfassendere Geschichte erzählte, die nicht nur von einem einzigen, fast unlösbaren Mord handelte.

Der Roman wurde in drei Episoden von jeweils etwas mehr als einer Stunde umgesetzt – eine merkwürdige Entscheidung, die dazu führt, dass diese Geschichte schnell zwischen dem gleichmäßigeren Tempo und der Handlungsstruktur eines Films und der methodischeren und tiefgründigeren Struktur einer Serie gefangen wird. In England veranstaltet 1925 eine aristokratische Familie eine große, pompöse Feier, die damit endet, dass ein junger Mann aus dem Foreign Office unter mysteriösen Umständen stirbt. Das bringt die hartnäckige, vernünftige Eileen Brent (genannt Bundle ), gespielt von einer kompetenten Mia McKenna Bruce, auf die Spur einer größeren Verschwörung, und sie erhält Unterstützung von Martin Freeman als Superintendent Battle.

Mehr preiszugeben wäre schade, denn die methodische, schrittweise Ermittlung und das Aufdecken eines Netzes aus Lügen und Beweisen sind das Herz jedes Kriminalrätsels. Leider ist dieses spezielle Krimi-Rätsel praktisch tot.

Es gibt keine besonders schlechten Darstellungen im eigentlichen Sinne, aber von Freemans leicht unbeholfenem Battle bis hin zu Helena Bonham Carters etwas gleichgültigem Lady Caterham, Seven Dials ' passende scharfer Anfang wird schnell mit Ereignissen, die wie Schrot abgefeuert werden – zusammenhanglos und irrelevant wirken. Wir sprechen nicht von getrennten Fäden, die im Laufe der Zeit zu einer effektiven Erzählung verwoben werden; Nein, wir sprechen von stilistischer Verwirrung; Peinliche Szenen, die die zentrale Handlung vorantreiben, einen aber ratlos zurücklassen.

Bundle hat eine persönliche Verbindung zu den begangenen Morden, und ihr Eifer und ihre Entschlossenheit sind bewundernswert, aber alles um sie herum wirkt einfach ein wenig zufällig, und es ist schwer herauszufinden, was es eigentlich die ganzen drei Stunden lang bedeutet. Eine Formel für eine stärkere Metalllegierung, die für zukünftige englische Kriegsführung viel bedeuten könnte, ein Trauma nach dem Ersten Weltkrieg, ein geheimer Befehl – die drei Episoden müssen in relativ kurzer Zeit viel abdecken, und dank eines verwirrenden Tempos, das vielleicht eher Christies Fehltritt als der von Showrunner Chibnall ist, wirkt es gehetzt und schlampig. Mehrere Morde werden auf typische Whodunnit-Weise behandelt, mit einer begrenzten Besetzung und einem Fokus auf offene Fragen und methodische Ermittlungen, während einer völlig vergessen ist und nur in einem einzigen Fall eine echte Schritt-für-Schritt-Entwicklung zu einem tatsächlichen Höhepunkt erfolgt.

Es endet mit einem nassen Furzschluss, bei dem keine offenen Fragen zurückbleiben, aber du nie von effektiver Methodik, spannenden, begründeten Erklärungen oder auch nur einem einzigen 'Aha'-Moment überrascht wurdest. Trotz McKenna Bruces besten Absichten verliert er etwaSeven Dials zur Hälfte jeglichen Schwung und schafft es seitdem nicht, zu überraschen oder zu beeindrucken.