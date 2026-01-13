A Knight of the Seven Kingdoms - Staffel 1

HQ

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Welt von Westeros in HBOs Game of Thrones politisch geprägt ist. Ob es nun die Hauptserie Game of Thrones oder House of the Dragon ist, dies ist politischer Aufruhr vor einem Fantasy-Hintergrund. Der Grund, warum ich das anspreche, ist, dass A Knight of the Seven Kingdoms etwas anders ist und vielleicht nicht das, was diejenigen, die mit dem Ausgangsmaterial nicht vertraut sind, erwarten werden.

Zum einen hat es nicht denselben Umfang. Während die anderen Serien in dieser Welt im ganzen Fantasyland Westeros und darüber hinaus spielen, bleibt A Knight of the Seven Kingdoms in dieser ersten Staffel auf eine Stadt und ein Gebiet. Außerdem werden die großen, einstündigen Episoden und Staffeln mit acht oder mehr Episoden abgeschafft. Stattdessen bekommen wir prägnantere Kapitel, die selten die 40-Minuten-Marke überschreiten, mit insgesamt nur sechs Episoden. Während viele Staffeln der anderen Serie wie lange Abenteuer wirken können, die einen auf und ab ziehen Westeros, wirkt A Knight of the Seven Kingdoms eher wie eine intime Charakterstudie mit einigen weniger vertrauten Designelementen. Das liegt zweifellos am kürzeren Ausgangsmaterial, daher kann man nicht anders, als zu schätzen, dass sie ein kleineres Setup gewählt haben, anstatt es mit unnötigem Fluff zu füllen, um den traditionellen Laufzeiten gerecht zu werden.

Game of Thrones und House of the Dragon sind sehr ernste Angelegenheiten. Für Lachen und Freude bleibt wenig Raum, und der Humor wird oft durch witzige Dialoge zwischen den Herren und Hochgeborenen des Landes unterworfen. Die Geschichte spielt im Grunde ausschließlich in einem Schnellkochtopf, einem Haus aus Dynamit, das darauf wartet, zu explodieren. A Knight of the Seven Kingdoms schafft dies ab, um stattdessen die Geschichte von Dunk und Egg zu erzählen. Dunk ist ein Niemand, ein ehrenhafter und freundlicher Heckenritter, der seinen Weg im Land finden will, während Egg sein neu erworbener Knappe ist, der mehr Ärger bereitet als erwartet. Es ist diese Dynamik, die den Körper dieser Serie ausmacht, wenn man sieht, wie die unzerbrechliche Widerstandskraft und Ehre eines Mannes ihn in große Unruhe versetzt.

Das ist eine ungewöhnliche Situation für Ungelehrte und diejenigen, die nur HBOs Version von Westeros kennen. Man könnte argumentieren, dass es zu persönlich ist und es an Ehrgeiz mangelt und dass es Humor und komödiantische Untertöne gibt, die die breitere Grausamkeit, die wir in dieser Fantasiewelt erfahren, untergraben. Man könnte behaupten, dass das unterdrücktere politische Design diesem Reich den Nervenkitzel nimmt und dass der Übergang von kriegerischen Drachen zu Ritterlords ein Rückschritt ist. Aber ich würde auch sagen, dass das, was wir hier bekommen, authentischer und realer wirkt. Der Fokus liegt weniger auf Targaryen-'Göttern' (auch wenn Targaryens von Natur aus einen großen Teil der Handlung ausmachen) und mehr auf vertrauten Persönlichkeiten und Charakterarchetypen, und das bedeutet, dass A Knight of the Seven Kingdoms tatsächlich eher mittelalterlich als fantastisch und mythisch wirkt.

Diese Natur ändert sich im Verlauf der Serie, wobei sich die erste Hälfte der Staffel mehr wie A Knight's Tale anfühlt und die zweite traditioneller Game of Thrones ist, da die Probleme der Targaryen-Familie erneut im Weg stehen. Doch durchweg werden wir mit dem charakteristischen exzellenten Drehbuch, den Dialogen und den Darstellungen dieser Welt verwöhnt, bei denen man kaum bemerkt, wie wenige Kämpfe und Actionszenen geboten werden, denn jeder Moment ist so fesselnd und voller Charisma, dass man es einfach schätzt, wieder in diese Welt zurückzukehren.

Peter Claffey und Dexter Sol Ansell sind ebenfalls ein ordentliches Paar als Hauptduo aus Dunk und Egg, aber man merkt schon, dass die Charaktere, die wirklich herausstechen, einige der exzentrischeren unterstützenden Lords sind. Daniel Ings zum Beispiel gedeiht als Ser Lyonel Baratheon, während Finn Bennett, Bertie Carvel, Henry Ashton und Sam Spruell die verschiedenen Mitglieder der Targaryen-Familie mit großem und oft frustrierendem Erfolg zum Leben erwecken. Es ist eine charismatische Besetzung, aber auch nicht einer, bei dem man das Bedürfnis verspürt, sich Stammbäume von Hunderten von Personen zu merken, um die breiten und sich überschneidenden Erzählstränge im Blick behalten zu können, wie es bei Game of Thrones und House of the Dragon der Fall ist.

Aber lange Rede, kurzer Sinn: A Knight of the Seven Kingdoms läuft auf nur wenige Dinge hinaus. Die Produktionsqualität und die Liebe zum Detail gehören zu den besten, die es gibt. Im Fernsehen werden Sie kaum noch besser ausgearbeitete Serien finden als die, die HBO für dieses Universum herausbringt. Dann gibt es noch die hervorragende Erzählung und Dialoge, die Ihre Aufmerksamkeit fesseln und Sie verzweifelt nach mehr verlangen lassen. Aber darüber hinaus steht das andere Thema im Mittelpunkt der Show, ein Setting, das persönlicher und bodenständiger ist, mehr menschlichen und niedrigen Humor verwendet und weniger auf spöttische Seitenhiebe im Gerichtssaal setzt. Diese Serie ist weit entfernt davon, wie Cersei Lannister einen Weinkelch trank, während sie die Männlichkeit eines Lords beleidigt, oder Rhaenyra auf dem Drachen Syrax in die Schlacht reiten zu sehen. Es ist matschig, schmutzig, es ist eine Geschichte, die auf der anderen Seite der Gleise zum traditionellen Game of Thrones existiert, und wenn du damit einverstanden bist, Gerichtssäle gegen Ulmen zu tauschen, wirst du eine schöne (wenn auch kurze) Zeit mit A Knight of the Seven Kingdoms haben.