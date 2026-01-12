Netflix ist zum wahren Streaming-Zuhause für alles geworden, was mit Mordrätseln und Whodunnits zu tun hat. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery war das hochkarätige Debüt Ende 2025 und im Januar wird darauf mit Agatha Christie's Seven Dials weiter ausgebaut. Doch zwischen diesen beiden Projekten steht eine düsterere und düsterere Thriller-Serie, eine Serie namens His & Hers, die Tessa Thompson und Jon Bernthal als Hauptduo zusammenbringt.

Wenn man eine gute Menge an Krimi-Thrillern konsumiert, kann His & Hers von Anfang an recht vertraut vorkommen. Es gibt eine ländliche amerikanische Stadt, bewohnt von einer Reihe aufeinanderprallender Charaktere, die jeweils Geheimnisse verbergen. Es gibt einen grausamen und grausamen Mord, der dadurch kompliziert wird, dass der ermittelnde Detektiv Verbindungen hat, die ihn belasten könnten, falls es herauskommt. Also, ist er der Mörder?

Diese Frage mag rudimentär und geradlinig erscheinen, aber sie ist auch His & Hers ' größte Stärke, denn diese Serie lässt ihren Killer nie entkommen. Man hat Zweifel und Verdacht, aber erst als das Kartenhaus in den späteren Phasen zu zerfallen beginnt, sieht man das vollständige Bild. Und selbst dann, ist das zutreffend...? His & Hers will vielleicht nicht die Normen dieses Genres umschreiben oder herausfordern, aber es agiert effektiv innerhalb der Grenzen und Grenzen des Segments und liefert eine fesselnde und unerbittlich unterhaltsame Geschichte, die Sie auf Spannung hält.

Thompson und Bernthal erweisen sich als effektives Hauptduo, auch wenn man nicht leugnen kann, dass Thompson in den meisten Punkten heller glänzt als Bernthal. Die charakteristische raue Persönlichkeit und der raue Ton des Punisher -Stars funktionieren als Detective Jack Harper, aber er passt nicht ganz zur manipulativen und emotional gebrochenen Persönlichkeit von Thompsons Figur der Journalistin Anna Andrews. Dasselbe gilt für den Rest des Ensembles, denn Thompson wirkt in ihrer Rolle überzeugender als die anderen, mit denen sie sich die Leinwand teilt.

Einer der Bereiche, die His & Hers wirklich gelobt werden sollten, ist das Tempo und wie es sich nicht überzieht oder die Zeit des Zuschauers verschwendet. Wir sprechen von sechs Episoden mit einer Dauer von etwa 40 Minuten, was letztlich bedeutet, dass man nie zu lange über eine Entwicklung oder einen Handlungspunkt nachdenkt und ebenso häufig schockiert ist, wenn große Ereignisse passieren. Es ist eine wirkungsvoll gestaltete Serie, die jede Minute, die man ihr widmet, lohnenswert erscheinen lässt – etwas, was Fernsehserien nicht immer behaupten können.

Man könnte argumentieren, dass es an einer Vielzahl charismatischer Charaktere mangelt, die deine Aufmerksamkeit fesseln, und dass aufgrund der prägnanteren Art einige der emotionaleren und herzzerreißenden Erzählmomente nicht ganz die Zeit bekommen, um zu marinieren. Insgesamt wirkt His & Hers jedoch als starke Thriller-Serie, die Fans fesseln und unterhalten wird, die im Januar etwas zum Anschauen suchen.

