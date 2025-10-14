HQ

Als Castlevania zum ersten Mal auf Netflix erschien, fühlte sich die Anime-Adaption der kultigen Videospielserie von Konami wie ein Hauch frischer Luft an. Nach Jahren und Jahren mittelmäßiger Adaptionen wirkte diese Serie authentisch und gut zusammengestellt, und natürlich schien es eine gute Formel für Netflix und andere Partner zu sein, auf die sie in Zukunft zusteuern sollten. In den folgenden Jahren erhielten wir Adaptionen von Tekken, Cyberpunk, Cuphead, Tomb Raider, Dragon Age, Dota, Devil May Cry, Onimusha und sogar dem Ubisoft-basierten Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix. Letzteres Projekt ist ein interessantes Beispiel, denn obwohl sie an und für sich gut zusammengestellt sind, wie die eher vertraute Gameplay-Philosophie von Ubisoft, fühlen sich diese Netflix-Anime-Projekte jetzt sehr ähnlich an. Es geht darum, in das Gesehene einzutreten, das ganze Territorium gesehen zu haben, und das ist auch bei Splinter Cell: Deathwatch der Fall.

Dies ist eine Serie, die das Ausgangsmaterial aufgreift und ihm dann seinen eigenen Dreh gibt. Man mussSplinter Cell kein Superhirn sein, um die Geschichte und die Erzählung zu verstehen, es ist ziemlich geradlinig und voller Expositionen, auch wenn es ein paar Anspielungen auf das Originalmaterial gibt. Es nimmt also die Basis von Splinter Cell und verdreht sie zu einer Geschichte, in der der Charme, der die Spiele so ikonisch gemacht hat, auf der Strecke bleibt. Anstatt zuzusehen, wie Sam Fisher in Schatten kriecht und lautlos Feinde ausschaltet, ohne Verdacht zu erregen, sehen wir, wie er in der Hitze des Gefechts Gegner gewaltsam niederschießt und zu Tode prügelt, wobei dies durch Gespräche in High-Tech-Räumen polarisiert wird, die vom blauen Licht der Monitore beleuchtet werden. Es wäre, als würde man die ersten paar Metal Gear Solid Spiele adaptieren und sie wie einen Mission: Impossible Film gestalten. Es ist auf jeden Fall unterhaltsam, geht aber auch etwas am Kern des Originalmaterials vorbei.

Aber wie auch immer, in dieser Serie geht es nicht um Sam Fisher in seiner Blütezeit, also hat sich seine Taktik und Kampftechnik in seinem Alter vielleicht ein wenig verändert. Tatsächlich geht es in der Geschichte nicht einmal wirklich um Sam, sondern um einen jüngeren Echelon Agenten namens Zinnia McKenna, der in eine Verschwörung verwickelt wird, die weitaus größer ist, als irgendjemand hätte erwarten können. Es ist ein Vorfall, bei dem Sam wieder in Aktion gezogen wird, um den Tag zu retten, und das führt zu einem Globus-(oder naja... meist europäische) Abenteuer, in dem die beiden Informationen sammeln und versuchen, einen terroristischen Plan zu verhindern.

Im Großen und Ganzen ist es eine ziemlich geradlinige Geschichte und ich muss den wenigen Überraschungen und Wendungen, die sie auf dem Weg einführen, Anerkennung zollen. Sie sind ganz und gar nicht so angekündigt wie manche Wendungen in den modernen Medien, aber sie treffen einen auch nicht wie ein Blitz. Das liegt zum Teil an dem generischen Thema der Serie, das recht subtil und wirkungslos ist, was letztendlich bedeutet, dass es sich nie um kantiges Material oder nervenaufreibende Spannung handelt. Es ist einfach nur schaubares Fernsehen, das vielleicht ein bisschen fesselnder für diejenigen wirkt, die einen nostalgischen Schub bekommen, wenn Splinter Cell in einem Satz erwähnt wird.

Der Punkt ist, dass Autor Derek Kolstad einige erzählerische Ideen hat, die in dieser Serie funktionieren, und die allgemeine Entwicklung der Handlung ist unterhaltsam genug. Aber die Actionsequenzen fühlen sich nicht immer sehr Splinter Cell an, die Dialoge und Darbietungen sind so apathisch und kalt (wie es trainierte Killer wahrscheinlich sein sollten), dass nie viel Emotion durchscheint, und die Animationstechnik und die Art und Weise, wie die ganze Show aufgebaut ist, ist jetzt so vertraut, dass es immer schwieriger wird, zwischen diesem und Tomb Raider zu unterscheiden, Zum Beispiel.

Es ist nicht so, dass dies überhaupt eine schlechte Serie ist, es ist wirklich einfach gutes Fernsehen, aber das ist auch der Punkt, denn es ist nie mehr etwas. Es ist vertraut und vorhersehbar, sehenswert, aber nicht beeinflussbar, und obwohl es Splinter Cell als Franchise ein wenig neues Leben einhaucht, ist es wirklich nicht die Rückkehr zur Form, die sich viele erhofft hätten. Schauen Sie es sich an oder sehen Sie es nicht. Dies ist keine Serie, die man gesehen haben muss, und sie ist auch nicht schlimm genug, um sie um jeden Preis zu vermeiden. Vielleicht ist dieses Maß an Mittelmäßigkeit eine Sünde für sich...