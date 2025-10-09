The Chair Company: Staffel 1

Jeder, der in jüngster Zeit ein Projekt von Tim Robinson gesehen hat, wird wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass er dazu neigt, Sonderlinge zu spielen. Nicht die Art von exzentrischer Persönlichkeit, die völlig fehl am Platz zu sein scheint, sondern eher jemand, der so gewöhnlich ist, dass jede noch so kleine Eigentümlichkeit, die er tut, den Eindruck erweckt, dass es sich um einen seltsamen Menschen handelt, die Art von Individuum, die aussieht, als könnte sie in einem Moment Ihre Finanzen verwalten und im nächsten Moment in der Mitte eines Restaurants ausflippen. Robinson versteht, was für ihn funktioniert, und es ist eine Rolle, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, bis zum Friendship und es ist eine Rolle, in die er im kommenden The Chair Company zurückkehrt.

HQ

Dies ist eine HBO-Serie, in der es im Grunde um einen Mann geht, der versucht, eine Verschwörung aufzudecken. Es dreht sich um eine Stuhlfirma, die ungewöhnliche Stühle verkauft und die weder Mitarbeiter noch einen Hauptsitz zu haben scheint, und jedes Mal, wenn man die Schicht zurückzieht, fügt ein weiteres Element zu diesem Gesamtganzen hinzu, dass etwas Seltsames mit diesem Unternehmen passiert. Aber hier ist der Haken: Niemand kümmert sich wirklich darum. Nur Tim Robinsons Figur des Ron Trosper, ein Mann, der in der Vergangenheit ein bisschen wild geworden ist, was bedeutet, dass er andere nicht mit dieser Verschwörung belasten will, aus Angst, sie könnten ihn für verrückt halten. Aber vielleicht ist er verrückt... Vielleicht ist das nur ein Wahnsinn, den Ron ausgeheckt hat, um ihn aus dem 9-to-5-Spiel herauszuholen... Es ist schwer zu sagen, und so wird The Chair Company ziemlich spannendes Fernsehen, denn wie Ron ist man an einem Punkt davon überzeugt, dass es eine Verschwörung gibt, und am nächsten beginnt man zu denken, dass Ron sich nur selbst gaslighting.

The Chair Company ist eine Geschichte über Alltäglichkeit und waffenfähige Inkompetenz und einen Mann, der in einem Leben im Fegefeuer gefangen ist und mit den seelenzermalmenden Schlägen des Lebens umgehen muss. Es ist Ron, der mit ineffektiven Mitarbeitern zu tun hat, einem Chef, der ihn in den Wahnsinn treibt, Kollegen, die ihn erschrecken, Kindern, die ihn nicht begeistern, und einer Frau mit hohen Erwartungen, die er aufgrund seiner mangelnden Konzentration oft nicht erfüllen kann. Als er also auf einer öffentlichen Bühne in Verlegenheit gerät, lässt Ron all seine kleinen und gesammelten Frustrationen an einem Unternehmen aus, das ihn ebenfalls im Stich gelassen hat, was zu einer sehr verständlichen Wendung der Ereignisse führt, bei der schlechter Kundenservice und dergleichen ihn dazu bringen, zu explodieren.

Von hier aus geht die Erzählung und die Reise einen Weg, der immer seltsamer wird. Ron trifft auf alle möglichen bekannten Charakterarchetypen, die den seltsamsten ähneln, die die Menschheit zu bieten hat, und das alles auf der Spur seiner Verschwörung. Einige dieser Charaktere sind so seltsam, dass sie die Szene stehlen, und Rons Reaktion auf sie ist so unverschämt komisch und nachvollziehbar, dass man nicht anders kann, als laut zu lachen. Und hier entfaltet The Chair Company seine Brillanz, denn obwohl Ron an und zu ein Sonderling ist, ist die Art und Weise, wie er sich an die Menschen anpasst, die er trifft, und wie er die seltsamen Dinge, die sie tun, verarbeitet, eine der besten Komödien, die ich seit langem gesehen habe.

Werbung:

Robinson ist ein bisschen ein Meister darin geworden, Charaktere darzustellen, die man nicht wirklich verehrt, aber genug schätzt, um sich mit ihnen zu verbinden, so dass man ihre Reise verfolgen und zusehen kann, wie sie durch das Leben stolpern und über ihren Schmerz lachen. In dieser Serie ist es genauso. Ron ist das perfekte Gefäß, um einen völligen Zusammenbruch zu zeigen, während das Leben ihn weiter auf die Probe stellt und seine Verschwörungsfirma weiterhin mit seinem Leben spielt wie eine Katze, die eine Maus neckt.

Nun gibt es Zeiten, in denen es sich so anfühlt, als würde sich die Erzählung ein wenig verschleppen und der Rest der Nebendarsteller fühlt sich ein wenig unterausgelastet, so dass ihre Verbindungen zu Ron im besten Fall belanglos erscheinen. Hier gibt es Raum, um sich mehr darauf einzulassen, wie zum Beispiel Rons Familie mit seiner Verschwörungsidee umgeht, was Lake Bell und Sophia Lillis mehr glänzen lässt, aber The Chair Company gibt diesem Blickwinkel nie wirklich Raum zum Atmen, was bedeutet, dass man anfängt zu vergessen, dass Rons Leben in drei Bereiche aufgeteilt ist; Zuhause, Arbeit und Verschwörungsjagd. Alles, was in dieser Geschichte zählt, ist Letzteres, und eine bessere Balance hätte Wunder bewirkt, um der Verschwörung noch mehr Gewicht und Substanz zu verleihen.

Werbung:

Aber was eine Comedy-Show angeht, ist die Art und Weise, wie diese Serie geschrieben und zusammengestellt wird, stark. Es sind die kleinen Dinge, die es hineinquetscht, die einen aus heiterem Himmel zum Schmunzeln bringen, bevor es zu einem intensiveren Moment kommt, der ehrlich gesagt herzzerreißend komisch ist. Robinson und Zack Kanin haben hier etwas Seltsames und Einzigartiges geschaffen, und dafür habe ich nur Lob übrig, auch wenn es hier und da noch Luft nach oben gibt.