Mittwoch: Staffel 2 - Teil 1

Der immense Erfolg von Wednesday hat mich überrascht. Sicher, es war eine lustige Interpretation des Addams Family, mit Jenna Ortega als Titelfigur, aber ich fand es nie eine wirklich besondere und innovative Kreation, eine, die herausragte und die Welt auf die gleiche Weise schockierte, wie es Squid Game für Netflix getan hat. Ein bisschen wie Stranger Things, Wednesday war bestenfalls gutes Fernsehen, aber es wurde am Ende zu einem Titanen für den Streamer, der auf seinem Höhepunkt nur von Squid Game übertroffen wurde.

Aus diesem Grund kommt die zweite Staffel von Wednesday mit einer solchen Vorfreude. Es wird erwartet, dass diese Serie die Höhen erreicht, die sie einst erreicht hat, zumal Netflix sich mit einer noch beeindruckenderen Besetzung und Plänen für eine eventuelle dritte Staffel verdoppelt zu haben scheint. Aber nur weil Netflix zuversichtlich ist, bedeutet das, dass Wednesday: Staffel 2 eine Terminvorstellung ist? Nach dem ersten Teil dieser Staffel zu urteilen, der nur vier Episoden umfasst, bin ich ein bisschen skeptisch.

Versteh mich nicht falsch, alle Teile, die in der ersten Staffel von Wednesday hervorstachen und beeindruckt haben, sind hier wieder da und in voller Kraft. Das Bühnen- und Kostümdesign ist außergewöhnlich, es gibt interessantes Worldbuilding, das dein Interesse weckt, und Ortega ist ein charismatischer und charmanter Hauptdarsteller, der Wednesday mit großer Wirkung verkörpert und den Rest der Besetzung, abgesehen von den erwachsenen Mitgliedern der Addams Family, völlig in den Schatten stellt. Apropos schrullige Crew: Catherine Zeta-Jones schlüpft wieder perfekt in die Fußstapfen von Morticia, Luis Guzman blüht als Gomez auf, Fred Armisen ist hervorragend als Fester und Joanna Lumley ist vielversprechend als Großmutter von Wednesday. Isaac Ordonez ist als Pugsley brauchbar, aber nicht annähernd so effektiv wie Ortega als überzeugender Hauptdarsteller. Der Rest der Besetzung ist wieder in Ordnung, fühlt sich aber wie Einschlüsse an, die im Vergleich zur Addams-Gang keine große Präsenz haben. Wenn eine zerstückelte Hand zu einem der Stars und charismatischsten Erscheinungen auf der Leinwand wird, sagt das viel über den Rest der Charaktere aus... Um die hervorragende Leistung von Thing natürlich nicht zu schmälern.

Aber die Besetzung so zu sein, wie sie ist, ist in meinen Augen in Ordnung, weil man will, dass die Addams Family die Show stiehlt und heraussticht. Was in dieser ersten Reihe von Episoden weniger fesselnd und eher eine Enttäuschung ist, ist das Thema und die Dialoge. Die gruselige und verrückte Natur wurde dieses Mal größtenteils beiseite gewischt, denn Wednesday ist jetzt ein Held, eine Kultfigur unter den Nevermore Studenten. Es gibt kein beunruhigendes Element, bei dem Wednesday sich wie eine Außenseiterin fühlt, jeder sie sein will und niemand sie fürchtet. Das bedeutet, dass wir weniger Dialoge und Gespräche bekommen, die Ihnen die Haare zu Berge stehen lassen, und mehr über Emotionen und typische Teenager-Dramen. Sicher, es gab schon immer einen jugendlichen Fokus auf Wednesday als Serie, aber jetzt fühlt es sich manchmal mehr wie eine Art Riverdale Klon an, ein Thema, das abgeschwächter ist und ein wenig der Disney+-Serie Percy Jackson ähnelt, und weniger wie etwas Einzigartiges und Unheimliches, wie die Werte der Addams oft predigen.

Sicher, es gibt ein Geheimnis im Herzen dieser Serie, das verschiedene makabre Elemente enthält, aber es wird nicht ganz so effektiv vermittelt wie die vorherige Staffel, und ehrlich gesagt scheint es mehr darauf zu liegen, albernes Schulmädchendrama zu liefern als übernatürliche Spannung. Und weil diese zweite Staffel eindeutig anderen Charakteren erlauben will, zu wachsen und aufzublühen, kommen viele der interessanten übernatürlichen Entwicklungen von Nebencharakteren, da Wednesday ein wenig beiseite geschoben wird.

Nochmals, es ist in keiner Weise eine schlechte TV-Serie, es ist nur kein Terminanschauen, wie viele Ihnen von der ersten Staffel erzählt hätten. Es ist ein vollkommen mittelmäßiges Fernsehen, das seine Höhen und Tiefen hat, Gründe, es zu feiern und Gründe, hörbar zu seufzen, was vor allem mit seinem billigen und kindischen Drama verbunden ist. Es besteht die Hoffnung, dass der zweite Teil, der acht Episoden umfasst (doppelt so viele wie Teil 1), ein deutliches Zeichen der Verbesserung zeigen wird, aber im Moment, wenn Sie dieses Teenager-Drama im CW-Stil satt haben, ist es schwer zu sagen, dass Wednesday: Staffel 2 viel dazu beitragen wird, Ihr Interesse zu wecken. Schauen Sie sich stattdessen die Filme der 90er Jahre an, da sie immer noch die besten Darstellungen der Addams Family sind.