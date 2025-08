Alien: Earth - Episoden 1 & 2

HQ

Alien: Earth ist mehr als fast jede andere Fernsehserie, die ich seit Jahren gesehen habe, extrem schwer zu kategorisieren und kritisch zu punkten. Es wäre immer ziemlich schwierig, einen leicht rätselhaften, fast autorenhaften Filmemacher wie Noah Hawley auf dem Regie- und ShowrunnerstuhlAlien eines Projekts zu sehen, einem Franchise, das dafür berüchtigt ist, gute Filme durch die Einmischung von Produzenten, Studios und Finanziers vergeudet zu haben.

Aber jetzt habe ich die ersten beiden Folgen gesehen, und es hat sich als noch komplexer herausgestellt, abzuwägen, ob Hawley und Co. hier wirklich ins Schwarze getroffen haben. Eines ist sicher; Alien: Earth ist weder "sicheres" Fernsehen, noch fehlt es der Serie an Ehrgeiz oder der Subtilität, die Fargo so unvergesslich gemacht hat. Die ganze "Hawley-ness" ist da, aber das bedeutet nicht, dass sich die Serie leider auf magische Weise von den Fesseln befreit, die so oft Alien Geschichten zurückgehalten haben.

Alien: Earth spielt einige Jahre vor dem ursprünglichen Alien aus dem Jahr 1979, also im Jahr 2120. Ja, das allein führt zu einem kleinen Kontinuitäts-Albtraum, da die Nostromo-Crew die erste zu sein scheint, die dem Xenomorph-Monster in Ridley Scotts Klassiker begegnet ist, aber jetzt sollen wir glauben, dass ihm nicht nur viele Menschen im Jahr zuvor begegnet sind, sondern dass es sogar die Erde, unsere Heimat, besucht hat! Aber das ist die Prämisse: Ein von Yutani ausgesandtes Forschungsschiff hat fünf tödliche Spezies aus den entlegensten Winkeln des Universums eingesammelt, aber auf dem Heimweg geht etwas schief, und anstatt diese Spezies (von denen der furchterregende Xeno nur eine ist) zu liefern, stürzt das Raumschiff in New Siam, das von Yutanis Konkurrenten Prodigy betrieben wird. Dies geschieht zur gleichen Zeit, in der Prodigy, angeführt von dem sehr jungen Billionär Boy Kavalier (gespielt von Samuel Blenkin), einen großen wissenschaftlichen Durchbruch erzielt und einen Weg gefunden hat, einen menschlichen Geist in einen Androiden zu übertragen. Diese beiden Ereignisse sind in traditionellen Themen miteinander verbunden, wie z.B. was Bewusstsein ist, welche Rolle der Mensch im größeren Universum spielt, und all die anderen Science-Fiction-Philosophien, die normalerweise dem Chaos folgen, das die Xenomorphs durch ihre Amokläufe verursacht haben.

Die Geschichte ist genau so, wie sie sein sollte, wenn auch nicht in Bezug auf die reine Handlung. Zu sehen, dass diese Spezies durch ihren ungeplanten Aufenthalt auf der Erde plötzlich eine weitaus größere Bedrohung darstellen, schafft in diesem Zusammenhang nur erhöhte Risiken und ein besseres Drama, und die Xenomorphs nur eine von mehreren Spezies sein zu lassen, die tödlich, beängstigend und erzählerisch undefiniert sind, mag verzweifelt klingen, aber in diesem Serienformat funktioniert es gut. Darüber hinaus sind alle zentralen Darbietungen hier grundsolide, wobei Timothy Olyphants Kirsh für seinen eiskalten, kalkulierten Zynismus eine besondere Erwähnung verdient. Sydney Chandler ist der allererste dieser synthetischen Menschen, Androiden mit "echtem" Verstand, und sie ist in ihrer Darstellung der verwirrten Wendy ebenso präsent und effektiv. Es gibt nicht wirklich eine schwache Leistung unter ihnen, und es ist klar, dass Hawley seine Truppen mit Effizienz und einem Gespür für das befehligt, was wir wirklich sehen wollen.

Und doch nicht ganz, denn obwohl Alien: Earth jede Menge solides Charakterdrama bietet, ein brillantes retro-futuristisches Set-Design, das so ziemlich jeden anderen Film der Franchise außer dem Original ignoriert Alien, und ein allgemeines Verständnis und Respekt dafür, warum das Alien -Universum so magisch ist, stolpert es in einer Reihe kritischer Bereiche, die sehr schwer zu verzeihen sind. An erster Stelle steht die Einführung des Xenomorph-Monsters selbst, das einfach zu schnell auf eine vergessenswerte Requisite reduziert wird. Ja, ich bin mir sehr wohl bewusst, dass wir dieses Ungeheuer inzwischen oft genug gesehen haben, dass seine Präsenz und Bedrohung etwas geringer geworden sind; Fede Alvarez hat das verstanden, indem er die Spannung bis an die absolute Grenze ausdehnte, bevor er das Monster entfesselte, aber hier platzt es einfach in einem der ersten Momente auf die Bühne, und die Serie schafft es nicht, sich in diesen ersten beiden Episoden zu erholen, wenn auch schon in nichts anderem. Es ist keine Todsünde, denn es ist viel wichtiger, dass das Aussehen, die Musik und das Drama zwischen den menschlichen Charakteren aufregend sind, und Hawley hat das vollständig unter Kontrolle. Aber gleichzeitig ist es nicht ganz gut, dass der titelgebende "Alien" in "Alien: Earth " auf der Leinwand nicht mit mehr Respekt behandelt wird.

Hinzu kommen kleine Erinnerungen, dass Hawley sich vielleicht nicht ganz von lästigen Studioeingriffen entfernt hat. Das ist natürlich nur Spekulation, aber einige Clips wirken geradezu armselig, es gibt eine wirklich bizarre Einblendung eines Popsongs in der ersten Episode, bevor er sofort ausgeblendet wird, und es gibt ausgesprochen seltsame Ton- und Tempowechsel, die nicht subtil wirken, sondern einfach nur ablenken.

Das hört sich nach viel an: verpfuschte die Einführung und Behandlung von Xenomorphs und kleinere ablenkende Fehltritte, aber die Wahrheit ist, dass Alien: Earth diese Probleme tatsächlich überwindet, indem es eine ziemlich einzigartige Mischung aus aufregendem Charakterdrama ist, das schnell effektive Plattformen für einen soliden Austausch zwischen einer engagierten Besetzung schafft. Dazu gesellen sich ein allgemein ansprechendes Äußeres, eine gute Punktzahl und viel Stil. Wir sind also noch nicht ganz so weit; Es ist nicht das Meisterwerk, auf das manche vielleicht gehofft haben. Aber Hawleys ikonischer Stil ist unverkennbar, und Earth ist ein ausgesprochen fantastischer Ort für einen aufstrebenden Alien Fan, um damit zu beginnen. Ich werde mir die Episoden weiterhin anschauen und darüber berichten, ob die kleineren Probleme mit dem Tempo und der Xenomorph-Positionierung im Laufe der Serie abnehmen oder sich verstärken, aber im Moment freue ich mich, berichten zu können, dass Alien: Earth zu den besseren Alien Projekten gehört. Sie können aufatmen.