HQ

HQ

Obwohl Marvel Studios ' Hauptaugenmerk derzeit auf The Fantastic Four: First Steps liegt, haben sie gerade Eyes of Wakanda veröffentlicht. Die Serie besteht aus vier Episoden, die jeweils etwa 30 Minuten lang sind, und wird unter anderem von Ryan Coogler produziert, was signalisiert, dass es etwas Substanzielles werden könnte. Die Prämisse ist grundsätzlich spannend: Wir folgen Agenten der geheimen Eliteeinheit von Wakanda Hatut Zeraze durch historische Epochen, wo sie Vibranium-Objekte aufspüren, die in die falschen Hände geraten sind. Es soll eine Art historische Tour durch Wakandas verborgenen Einfluss auf das Weltgeschehen sein und gleichzeitig daran erinnern, warum die Isolation des Landes notwendig, aber auch gefährlich war.

Es besteht kein Zweifel, dass Eyes of Wakanda eine wirklich stilvolle Serie ist.

Visuell kann sich die Serie sehen lassen. Die Animation ist künstlerisch und stilisiert, mit Farbschemata und Bewegungsmustern, die an handgemalte Afrofuturism erinnern. Die Actionszenen sind gut choreografiert und die Umgebungen fühlen sich reichhaltig und lebendig an, und genau hier erreicht die Serie ihren stärksten Ausdruck: Sie ist durchweg stilvoll. Leider hat die Geschichte nicht das gleiche Gewicht. Obwohl jede Episode in einer neuen Zeit und einem neuen Setting spielt - vom antiken Kreta über das China des 15. Jahrhunderts bis hin zum Äthiopien des 19. Jahrhunderts - wird es eher zu einer Anekdotenreihe als zu einer echten Geschichte.

Werbung:

Die erste Episode spielt auf Kreta, wo Agent Noni einen ehemaligen Wakanda-Krieger konfrontiert, der Vibranium gestohlen hat und sein eigenes Imperium aufbauen will. Es ist ein thematisch interessanter Konflikt, der aber durch das kurze Format nie besonders dramatisch wird.

In der zweiten Episode bekommen wir eine wakandanische Interpretation des Trojanischen Krieges zu sehen, in der eine Vibranium-Halskette im Besitz von Helena von Troja gefunden wird. Trotz seines Potenzials fühlt es sich eher wie ein schneller Abstecher an, da die Ideen da sind, aber nie zum Atmen kommen.

Die dritte Episode, die in China spielt, ist vielleicht die lebendigste, was zum großen Teil einer historischeren Version von Iron Fist zu verdanken ist, die auftaucht und der Serie neues Leben einhaucht. Ihre Interaktion mit Agent Basha sticht hervor und erzeugt ein Tempo und eine Energie, die dem Rest der Serie fehlen. Leider ist es auch vorbei, bevor es die Chance hat, mehr zu werden.

Die vierte und letzte Episode spielt in Adwa, Äthiopien, während einer entscheidenden Schlacht gegen die Kolonialmächte. Hier wird versucht, alles mit einer Zukunft Black Panther und größeren Themen wie Vermächtnis, Verantwortung und zukünftigen Katastrophen zu verbinden, aber diese Episode leidet auch unter dem gleichen Problem wie die anderen, da es zu viel in zu kurzer Zeit ist.

Werbung:

Vier völlig unterschiedliche Themen prägen die vier Episoden.

Das größte Problem ist das Format selbst. Vier halbstündige Episoden reichen nicht aus, um diese Geschichten zu erzählen. Die Serie ist unzusammenhängend und die Charaktere bleiben oberflächlich. Noni, Basha und die anderen Charaktere haben Potenzial, aber sie haben keine Zeit, sich zu mehr als symbolischen Agenten zu entwickeln. Am Ende der Episode hattest du keine Zeit, sie kennenzulernen, und sie verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind. Das bedeutet auch, dass die Themen, so interessant sie auf dem Papier auch sein mögen, nie wirklich greifen. Ob es um Kolonialismus, Machtkritik oder kulturelles Erbe geht, es bleiben nur Andeutungen und keine fesselnden Geschichten.

Selbst die Verbindung zum größeren MCU-Universum ist vage. Die Serie soll in der gleichen Welt wie die Filme spielen, und es gibt Anspielungen auf Ereignisse und Themen aus Black Panther, aber es fühlt sich nie so an, als ob Eyes of Wakanda eine besonders wichtige Rolle im größeren Werk spielt. Es liefert keine entscheidenden Informationen, es entwickelt keine etablierten Charaktere und es ändert nicht, wie wir das Universum als Ganzes sehen. Für diejenigen, die auf etwas in der Art von What If...? hoffen oder auf etwas, das Wakandas Platz im MCU vertieft, wird es daher eine ziemlich leere Erfahrung sein. Es ist eher eine Ergänzung als eine Weiterentwicklung.

Leider kann Iron Fist die Serie nicht retten.

Es sollte jedoch gesagt werden, dass die Serie es versucht. Er hat Ideen, eine klare visuelle Vision und ein echtes Interesse daran, Wakanda über Könige und Throne hinaus zu erheben. Aber es gelingt nicht. Er ist zu kurz, zu dünn und zu unfokussiert. Vor allem aber fühlt es sich an wie eine Reihe von Ideen, die nie wirklich zu fertigen Geschichten gereift sind. Ironischerweise ist es das, was auffällt... Obwohl Iron Fist in einer der Episoden auftaucht, enttäuscht mich das am meisten, weil man so deutlich sehen kann, was die Serie hätte sein können, aber was wir bekommen, ist nur ein flüchtiger Einblick.

Eyes of Wakanda ist ein stilvoller, aber oberflächlicher Ausflug in die Welt von Marvel. Für Fans der Wakanda-Ästhetik oder des animierten Marvel -Stils mag es sich lohnen, einen Blick darauf zu werfen, aber jeder, der etwas erwartet, das das Image des MCU ergänzt oder verändert, wird die Serie wahrscheinlich ziemlich unbeeindruckt lassen.