Der Bär: Staffel 4

The Bear ist eine faszinierende Serie, denn als sie erschien, wurde sie dank ihres chaotischen, aber unglaublich hochwertigen Dramas sofort zu einem massiven Hit. Die ersten beiden Staffeln waren ziemlich gut, aber es war eine Herausforderung, dieses Erfolgsniveau aufrechtzuerhalten, und in der dritten Staffel fiel der Ball ein wenig zurück. Die Frage bei der jüngsten vierten Staffel ist, ob The Bear wieder in die Spur kommen und zu ihren beeindruckenden Höhen zurückkehren kann.

Nach dem Abschluss von Staffel 4 glaube ich nicht, dass The Bear noch ganz zu alter Form zurückgekehrt ist. Das hört sich vielleicht so an, als würde ich Ihnen gleich sagen, dass diese Serie weit daneben liegt und kurz davor steht, vermeidbar zu sein, aber das wäre völlig falsch. The Bear ist immer noch qualitativ hochwertiges und fantastisches Fernsehen, aber Staffel 4 ist, wie Staffel 3, nicht ganz so gut wie das, was ursprünglich kam, und ich denke, es gibt eine Handvoll Hauptgründe, besonders in dieser letzten Runde von Episoden, warum das so ist.

Zunächst einmal war The Bear nie wirklich einfach zu beobachten. Diese Serie hat ihren Platz gefunden, indem sie emotional, laut, stressig und manchmal unangenehm ist, da die verschiedenen Charaktere miteinander im Konflikt stehen. Das hat sich in Staffel 4 überhaupt nicht geändert, aber es scheint einen größeren Fokus auf die Charaktere und weniger auf die Küche und die Kochkünste zu geben, was bedeutet, dass sich das Tempo belebender und herausfordernder anfühlt, da es weniger entspannte Momente gibt, die sich um die Geburt eines spektakulären Gerichts drehen. Stattdessen geht es zurück zum el clasico, sich gegenseitig anzuschreien und anzuschreien, oder zu sehen, wie die Charaktere mit ihren Problemen in herzzerreißenden und ehrlichen Szenen umgehen, die sich so unangenehm anfühlen, als wären sie in einem Raum mit den Stars, die sie live aufführen. Es ist eine seltsame Dynamik, die bewundernswert ist und die Exzellenz dieser Serie beweist, aber sie macht es manchmal auch schwer, sie zu konsumieren, und diese Staffel ist in dieser Hinsicht ein besonderer Übeltäter, da es sich anfühlt, als wäre das Elend auf elf hochgedreht worden.

Diese Art des Tempos und der beginnenden Distanzierung von Essen und Kochkunst wirkt sich auch auf viele der Episoden aus, da es sich so anfühlt, als ob The Bear möchte, dass Sie sich daran erinnern, dass es mehr als nur ein Kochdrama ist, indem es Spin-off-ähnliche Episoden liefert, die Ayo Edibiris Sydney erkunden und wie sie mit einer großen Entscheidung zurechtkommt. oder die Hochzeit von Gillian Jacobs' Tiff und Josh Hartnetts Frank, um nur einige Beispiele zu nennen. Einige dieser Episoden gehören zu den besten, die die Staffel zu bieten hat, und scheinen weiter zu zeigen, dass The Bear von einem Küchendrama zu einem Familiendrama wird, und obwohl das seine Vorteile hat, fühlt es sich auch so an, als würde es auf dem Weg etwas vom Charme der ursprünglichen Prämisse verlieren.

Aber darüber hinaus ist The Bear weiterhin eine der am besten gespielten Serien im heutigen Fernsehen und liefert großartige und authentische Darbietungen ihrer Kernbesetzung, sei es Jeremy Allen White, Edibiri oder Ebon Moss-Bachrach, oder die verschiedenen Nebenstars, zu denen Schauspieltitanen wie Jamie Lee Curtis gehören, die als die szenenstehlende und fordernde Donna zurückkehrt. Es fühlt sich jedoch so an, als hätten sie dieses Mal ihre Gastauftritte reduziert, denn neben Will Poulter und John Mulaney ist der große Neuzugang Brie Larson als Francie Fak, ein großartiges und sehr lautes Gegenstück zu Abby Elliotts Sugar.

Also ja, The Bear ist immer noch Qualität und großartiges Fernsehen, aber es muss auch noch zu der Topform zurückkehren, als die wir es einst kannten. Die Charakterentwicklung und die Darbietungen in dieser Serie gehören zu den besten, die man im Fernsehen sehen kann, und insbesondere die letzte Episode ist eine der emotionalsten und herausforderndsten Einzelszenen, die ich bisher gesehen habe, und beweist, dass im Mittelpunkt dieser Serie immer noch Exzellenz steht, mit der nur wenige mithalten können. Aber ist es so mühelos unterhaltsam und frisch wie das, was wir einst kannten? Nicht ganz in meinen Büchern. In der kommenden fünften Staffel sind klare Entwicklungen und Innovationen erforderlich, etwas, das das Ende von Staffel 4 ziemlich gut vorbereiten sollte...