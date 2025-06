Squid Spiel: Saison 3

HQ

Ich war schon immer fasziniert von Squid Game. Für mich ist es die Szenografie, verbunden mit der fast karikierten Bosheit, die sich einstellt, wenn man der Gier erlaubt, alle anderen unmittelbaren Instinkte zu verzehren. Es ist eine Abwärtsspirale in die Hölle, in der sich selbst die besten Menschen für finanziellen Gewinn korrumpieren lassen.

Aber gleichzeitig hatte die ganze Prämisse immer ein Verfallsdatum. Die ziemlich offensichtliche Symbolik und der einzigartige Rahmen sind so offensichtlich, dass wir, obwohl die zweite Staffel ein wenig erweitert wurde, nach und nach gesehen haben, was Hwang Dong-hyuks Universum zu bieten hat.

Deshalb ist es so erfrischend, dass, obwohl Squid Game in Bezug auf eine Reihe von Parametern der größte Erfolg von Netflix aller Zeiten bleibt, dies zumindest das Ende der Hauptserie ist. Diese kürzere Staffel mit nur sechs Episoden schließt die Geschichte von Seong Gi-hun ab. Und zum Glück enden wir mit einem emotionalen, intensiven und gut konstruierten Knall.

Die dritte Staffel macht da weiter, wo die zweite aufgehört hat: Seong Gi-huns Rebellion ist gescheitert, The Front Man hat sich zu erkennen gegeben, und die Spiele gehen weiter. Zur gleichen Zeit intensiviert der Polizist Hwang Jun-ho seine Suche nach der Insel, auf der die Spiele stattfinden, und der Nordkoreaner Kang No-eul könnte ihm einen Strich durch die Rechnung machen – in zwei besonders brisanten Schlussepisoden fügen sich die drei einzelnen Fäden langsam zusammen.

Es ist schwierig, die Handlung oder die Entwicklung der Charaktere zu beschreiben, ohne sich möglichen Spoilern zu nähern, also sagen wir einfach, dass die gesamte südkoreanische Besetzung immer noch brillante Leistungen abliefert, die auf Messers Schneide zwischen dem emotional Harten und dem unglaubwürdig Karikierten balancieren, als wäre alles eine Art Parodie.

Leider kann man das nicht von den westlichen "VIPs" sagen, die wie in der ersten Staffel einchecken, um die tödlichen Spiele zu sehen. Es ist völlig unglaublich, dass so talentierte Filmemacher, sowohl Südkoreaner als auch das internationale Team von Netflix, hier alles vom Drehbuch bis zur Lieferung genehmigt haben, und es fühlt sich fast so an, als wären die Zeilen nicht nur von einer KI geschrieben, sondern auch von einer gespielt worden. Tatsächlich ist der Unterschied zwischen den glaubwürdigen Darbietungen der südkoreanischen Schauspieler und dem Müll, der aus den Mündern dieser VIPs kommt, so eklatant, dass ich vermute, dass es sich um einen Teil der Parodie handelt. Vielleicht sehen sie uns so? So oder so, es ist inakzeptabel armselig.

Abgesehen davon sind das Bühnenbild, die Musik und das Tempo genau richtig und schaffen einen Knall von einem Ende, das zwar nicht gerade das Rad neu erfindet, aber einen denkwürdigen Abschluss einer Serie liefert, die für viele in die Geschichte eingehen wird - und das liegt auch daran, dass sie weiß, wann sie Schluss machen muss.