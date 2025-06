HQ

HQ

Erinnern Sie sich an das ursprüngliche Konzept hinter der MCU-basierten TV-Serie auf Disney+? Secret Invasion, Falcon and the Winter Soldier, WandaVision - die Idee war, dass wir die Helden und Charaktere erforschen, die wir bereits kannten, aber unter anderen Umständen, und gleichzeitig Charaktere sehen würden, die nicht in die großen Tentpole-Filme passten, die durch ehrgeizige, umfassende und auf Kontinuität basierende Erzählungen eingeführt wurden.

So kam es nicht. Ob es daran liegt, dass Serien wie Secret Invasion und Falcon and the Winter Soldier an der Ziellinie stolperten oder das gesamte Konzept durcheinander geriet, als es langsam zu viele Köche in der Küche gab, das Serienprojekt von Marvel war nicht nur ein Misserfolg, sondern hat möglicherweise auch zum Einbruch der Kinofilme selbst bei den treuesten Fans beigetragen.

Werbung:

Ironheart ist Teil dieses traurigen Trends, während Dominique Thorne, der die entschlossene, fleißige und durch und durch charmante Riri Williams verkörpert, fieberhaft versucht, sich aus dem Rahmen des Formats zu befreien und solide MCU-Akrobatik vollführt, nur eben auf dem kleinen Bildschirm.

Ironheart ist im Allgemeinen gut gespielt und bietet einen relativ spannenden Rahmen, und die bereits erwähnte Thorne ist wirklich solide besetzt und verleiht der Serie das Herz, das in allen Szenen, in denen sie auftritt, unter der Rüstung schlägt.

Allerdings schneiden nicht alle gleich gut ab, und leider scheint es, dass es für Marvel und Co. eine fast unmögliche Aufgabe ist, einen innovativen, zuordenbaren und dennoch aufregenden Bösewicht zu erschaffen. Parker Robbins, oder The Hood, wird von Anthony Ramos gespielt, und es ist alles glaubwürdig, aber seine kleine Bande von Techno-Dieben, die Shaka-Schilder hochwerfen und darüber schimpfen, wie ungerecht die Welt ist, sind nicht gerade erstklassige Unterhaltung. Im Gegenteil. Die Szenen mit dieser bunt zusammengewürfelten Truppe scheinbar kompetenter Individuen werden schnell zu einer Selbstparodie, und das bleibt auch so.

Werbung:

Nichtsdestotrotz funktioniert Ironheart auf Szenenebene besser als viele andere Marvel -Serien in jüngster Zeit. Es ist natürlich extrem bodenständig, und nach einem Meer von Serien, die alles Übernatürliche, Effektlastige und... Nun, teure Elemente unter dem Vorwand, nachvollziehbarere Geschichten zu erzählen, scheint dies eher eine schlechte Ausrede als ein kreatives Leitbild zu sein. Es gibt jedoch ein solides Herz in Form von Riris Beziehung zu ihrer Freundin Natalie, die durch die gesamte Serie pulsiert, und hier funktionieren der Austausch und das Tempo besser. Es gibt sogar eine Handvoll Szenen, in denen Riri sich als Pseudo-Iron Man austobt, und es gibt sogar ein oder zwei Szenen, in denen Marvel ein wenig in deutlich bessere CGI-Effekte investiert zu haben scheint als zuvor.

Es ist ein Glück, dass Thorne so sympathisch ist wie Riri Williams, denn sonst würde Ironheart wirklich Schwierigkeiten haben, etwas zu sagen, aber das unbestreitbare Bedürfnis der Figur, ihrem wahrgenommenen Potenzial gerecht zu werden, ist eine aufregende Reise. Es ist eine Schande, dass der Rest von Ironheart nicht mit ihr aufblüht, aber zumindest ist dies eine Einführung in eine Heldin, von der ich wirklich, wirklich hoffe, dass sie auf die größere Bühne katapultiert wird.