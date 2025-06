HQ

Man kann über Jussi Adler-Olsen, seine Romane über den unorthodoxen Ermittler Carl Mørck und klassische Krimis wie die Bücher Department Q kann man sagen, was man will, aber sie waren ein Riesenerfolg - nicht nur hierzulande, sondern auf der ganzen Welt, auf der Welle der "Nordic Noir"-Faszination im Ausland, die in den letzten 20 Jahren anderen skandinavischen Krimis einen ähnlichen Erfolg beschert hat.

Es war daher unvermeidlich, dass Department Q auf lange Sicht international aufgegriffen werden würde, aber anstelle einer grandiosen Verfilmung hat Netflix die Rechte erworben, uns eine andere Sicht auf dieselbe Geschichte zu bringen, die vielen Dänen grob als "Kvinden i Buret" oder "The Keeper of Lost Causes" bekannt ist. Das erste Buch in einer Reihe von mittlerweile 11 Büchern.

Und Netflix geht tatsächlich eine Reihe kreativer Risiken mit dem Ausgangsmaterial ein, was diese Serie zu einer ziemlich fesselnden und letztendlich fesselnden und gut konstruierten Krimiserie macht, die besondere Anerkennung dafür verdient, dass sie eine ziemlich solide Erzählung wählt und mit Zeit und Ort herumspielt.

Werbung:

Dies ist die Geschichte von Carl Mørck, Akram Salim und Merete Lynggaard, aber anstatt uns eine Art Interpretation des dänischen Rechtssystems, der dänischen Landschaft und der dänischen kulturellen Normen zu geben, verlagert die Serie die Handlung bis nach Schottland und verwendet nicht nur hauptsächlich schottische Schauspieler mit den dicksten Akzenten, die man sich vorstellen kann. sondern verankert die Geschichte auch in der schottischen Geografie, Szenografie und Kultur.

Es mag ein bisschen wie eine Spielerei sein, und treue Fans des Romans mögen sich über diese Notwendigkeit lustig machen, das Setting für ein englischsprachiges Publikum verständlicher zu machen, aber das ist weit entfernt von der typischen "Amerikanisierung", die wir in Hollywood-Interpretationen sehen. Das ist plötzlich ein spannender Einblick in Schottland als Nation, als Kultur und als Ort, der in den neun Episoden, die er dauert, wirkungsvoll dargestellt wird - und gleichzeitig wird auch die primäre Erzählung über The Keeper of Lost Causes mit Anmut und Eleganz gehandhabt. Die Handlung ist da, aber dieses andere Setting ist nahtlos in die Erzählung eingewoben.

Matthew Goode ist also "Carl Morck" und macht einen anerkennenswerten Job, vor allem nachdem sein Charakter nach ein paar Episoden etwas mehr mit seinem fast karikierten Rahmen bricht. Morck soll "unsympathisch" sein, ein Anti-Held, ein gescheiterter, aber äußerst talentierter Polizist, der mit inneren Dämonen zu kämpfen hat, aber zunächst richtet Goode seine sarkastische Energie gegen alle, und schließlich verdreht man jedes Mal die Augen, wenn er es tut, und das passiert viel zu oft. Glücklicherweise beginnt Morck im Laufe der Serie, all seine Apathie und Wut auf die Lösung dieses Falls zu richten, und die Serie nimmt daher Gestalt an und endet viel stärker, als sie begonnen hat.

Werbung:

Goode wird von Alexej Manvelov unterstützt, der als Akram Salim einen meisterhaften Job macht. Wie Fares Fares in dem ansonsten guten dänischen Film nach demselben Roman ist er der Anker der Geschichte, der Katalysator, der Morck aus seinem Stuhl holt, und er ist zweifellos die überzeugendste, lebendigste und glaubwürdigste Figur der Serie. Der Rest der Besetzung liefert ebenfalls, von der Psychologin Kelly Macdonald, die Rachel Irving spielt, bis hin zu Chloe Pirrie, die die weitaus körperlichere und anspruchsvollere Aufgabe hat, das Opfer Merrit Lingard zu spielen.

Das Ergebnis ist angemessen düster, aber auch ein wenig leichter verdaulich als viele ähnliche nordisch inspirierte Kriminalgeschichten, in denen es etwas mehr Raum für ein Lächeln, eine freche Bemerkung oder echte Gerechtigkeit in einer Welt gibt, die düster und deprimierend erscheinen kann.

Dept. Q (der Name der Serie) braucht ein paar Episoden, um in Gang zu kommen, und es braucht auch ein paar Episoden, um Goode den Morck-Charakter zu öffnen, aber Dept. Q ist zweifellos empfehlenswert, und wenn man bedenkt, wie gut sie enden, gibt es allen Grund, ein Auge darauf zu haben, was sich die Showrunner dahinter als nächstes einfallen lassen.