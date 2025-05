Stick: Staffel 1

Seit Ted Lasso (vorübergehend...) eingestellt wurde, war Apple TV+ verzweifelt auf der Suche nach einer Wohlfühl-Comedy-Show in seinem Portfolio. Jason Segels Shrinking hat bisher bewundernswerte Arbeit geleistet, aber es hat nicht ganz an die immense Popularität von Ted Lasso herangehalten. Offensichtlich sucht Apple nach einem Weg, dies zu korrigieren und das immense Publikum, das die Show liebt, wieder anzuzapfen, und dies hat ohne Frage zur Schaffung von Stick geführt.

HQ

Diese Show folgt Owen Wilsons Pryce "Stick " Cahill, einem pensionierten PGA Tour Golfer, der sich nach einer Reihe von emotionalen Nöten am Boden des Fasses wiedergefunden hat. Gerade als alles verloren zu sein scheint, entdeckt der stets positive Ex-Sportler einen jungen und sehr talentierten Golfer, der von Peter Dager gespielt wird, und dies führt dazu, dass Pryce versucht, Dagers Santi Wheeler zu unterstützen und zu coachen, um in der Welt des professionellen Golfsports Fuß zu fassen. Diese Reise ist bei weitem nicht so einfach, wie es scheint, denn in typischer Ted Lasso Manier gibt es emotionale Wendungen, Verrat und neu entfachte Beziehungen, unerwartete Wahrheiten und das alles unter Beibehaltung einer charmanten und positiven Einstellung, die Jason Sudeikis' Football-Trainer sehr, sehr stolz machen würde.

Man könnte meinen, dass die ständigen Verweise auf Ted Lasso etwas viel sind, aber die Parallelen zwischen diesen beiden Shows sind sehr offensichtlich. Sie sind sowohl eine entzückende als auch süße Unterhaltung, in der man sich stundenlang verlieren kann. Es gibt urkomische und witzige Komödien, die Sie zum Schmunzeln und Lächeln bringen werden, Darbietungen, die charismatisch und manchmal herzzerreißend sind, es gibt episodische Themen, die versuchen, Kernemotionen zu erforschen und sogar zu versuchen, die Menschen darüber aufzuklären, wie sie damit umgehen sollen, und das alles zusätzlich zu einer Kernbesetzung, die von vornherein sehr vielfältig und einzigartig ist. Die Ted Lasso -Formel gilt hier, auch wenn Stick vor allem dank der fantastischen Bemühungen von Wilson auf eigenen Beinen steht.

Der Comedy-Schauspieler sticht in dieser Show hervor und liefert eine Leistung ab, die den Menschen um ihn herum um Längen voraus ist. Sein Charakter ist sympathisch und witzig, aber gleichzeitig von so viel Schuld und Traurigkeit geplagt, dass man seine schlechten Entscheidungen und Motivationen manchmal entschuldigen möchte. Dies ist eine Rolle, die sich wie geschaffen für Wilson anfühlt, und er stiehlt in dieser Serie wirklich die Show und bietet seine beste Leistung seit Jahren.

Werbung:

Apple TV+

Der Rest der Besetzung ist kein Faulpelz, aber sie verblassen im Vergleich zu Wilson. Dager sticht als besserer Golfer hervor als ein hormoneller Teenager, Mariana Trevino bewältigt ihre Pflichten als fürsorgliche Mutter, Lilli Kay ist in Ordnung als Unruhestifterin Zero und Marc Maron ist besonders effektiv als mürrischer und doch humorvoller ehemaliger Caddy Mitts. Aber während der Rest der Besetzung in Ordnung ist, merkt man erst, als Timothy Olyphant als ein kleiner Antagonist von Wilsons Pryce zu dienen scheint, dass der Hauptdarsteller und sein Erzfeind sich von den anderen abheben und vor allem in der zweiten Hälfte der Staffel eine großartige Leistung erbringen.

Ansonsten ist die Komödie in Stick effektiv, die Handlungsregie, die Erzählung und die Dialoge funktionieren gut, und wie man es von einer Apple TV+ -Serie erwarten und hoffen würde, ist die Kameraführung, die Kameraführung, der Schnitt und die Wahl der Drehorte alles erstklassig. Was mich manchmal in die falsche Richtung gerieben hat - und ich laufe Gefahr, hier regressiv und anti-woke zu klingen - sind die ständigen Bemühungen, die Zuschauer mit Nachdruck über persönliche Identität und Genderfluidität aufzuklären. Ich habe kein Problem damit, und finde es sogar erfrischend, dass eine Serie es wagen kann, progressiv zu sein, wie sie ihre Charaktere präsentiert, aber wenn es Momente auf einer fast episodischen Basis gibt, in denen sie versucht, einen darüber zu informieren, wie Transgenderismus funktioniert, und dann auch irgendwie versucht, das in eine Geschichte über einen jungen Golfprofi einzubinden, Es funktioniert einfach nicht und wirkt aufgrund der Häufigkeit, mit der es passiert, massiv fehl am Platz und hineingezwängt. Es nimmt den Fokus weg von der Komödie und der leichten Natur, denn plötzlich möchte es, dass man Stick als politisches Gefäß sieht und mehr als nur eine positive und charismatische Golf-Comedy-Serie.

Apple TV+

Werbung:

Auch wenn es Momente gibt, die sich unnötig anfühlen, und es eindeutig ein wenig an Originalität in der Kernprämisse mangelt, ist Stick zum größten Teil ein Triumph als Serie. Es ist einfach unterhaltsames und leichtes Fernsehen, das verwurzelt ist und am besten ist, wenn Wilson die Gelegenheit bekommt, die Szene zu stehlen und sich auszutoben. Wie Ted Lasso und seine Fußball-Inspiration wird es auch Golffans unterhalten, aber erwarten Sie keine sehr authentische Darstellung des Sports, denn es nimmt sich an vielen, vielen Stellen Freiheiten. Dies sollte jedoch nicht von der Tatsache ablenken, dass Stick eine weitere Qualitätsserie im Portfolio von Apple TV+ ist.

Apple TV+