Clarkson's Farm: Staffel 4

Ich habe in der Vergangenheit große Begeisterung für Clarkson's Farm gezeigt. Ja, ich bin ein erfahrener Top Gear Fan, vor allem von den Staffeln, in denen der Fokus auf der albernen, extrem unterhaltsamen Freundschaft zwischen den drei Moderatoren lag, und bevor alles ein bisschen zu groß wurde, geplant und organisiert, aber gleichzeitig hat sich so ziemlich jeder, mit dem ich über dieses Spin-off in Kontakt gekommen bin, das sich auf Jeremy Clarksons Abenteuer als professioneller Landwirt konzentriert, Hals über Kopf in das Spiel verliebt.

Was ist hier die geheime Zutat? Warum ist dieses spezielle Programmkonzept so unterhaltsam und gesund? Es ist nicht unbedingt Clarkson selbst, der immer noch nicht sympathisch ist, und es ist auch nicht unbedingt die ganze Idee, ein großes englisches Landhaus zu unterhalten und die Herausforderungen, die damit einhergehen. Nein, die Magie liegt irgendwo unter diesen oberflächlichen Genre-Markierungen, und es war schon immer schwierig, genau zu bestimmen, warum Clarkson's Farm so gut funktioniert, wie es tut, aber nach nur 10 Minuten ist klar, dass es einfach funktioniert.

Die vierte Staffel ist insofern ein wenig anders, als man zum ersten Mal an den Charakteren erkennen kann, dass die vorherigen drei Staffeln ein solcher Erfolg waren. Caleb ist nicht länger ein lokaler Unternehmer, der nie außerhalb dieses relativ kleinen Teils Englands war, er ist jetzt ein Stand-up-Comedian mit seiner eigenen Show im Clarkson's Farm. Dieser Verlust an wahrer, isolierter Authentizität sticht hier und da ein wenig und bleibt ein kleiner Schatten über den ersten Episoden der Staffel.

Aber abgesehen davon ist zum Glück alles wieder normal. Ja, Jeremy möchte einen Pub eröffnen, um es einfacher zu machen, all die Ressourcen zu verkaufen, die er von seinen Feldern, seinem Vieh und den anderen Tieren erhält, die auf dem großen Landgut herumstreifen, aber darüber hinaus gibt es einfach eine Ruhe, eine Gelassenheit über die gesamte Art und Weise, wie diese Show zusammengestellt ist, die sich sofort in den Knochen festsetzt. Das signalisiert laut und deutlich, dass du deine Schultern ein wenig hängen lassen kannst.

Ob die metallische Müdigkeit irgendwann einsetzt, gerade weil die Serie nicht die Möglichkeit hat, sich neu zu erfinden oder künstlich neue Herausforderungen zu konstruieren, wird nur die Zeit zeigen, und es scheint auch nicht so, als ob Clarkson selbst daran interessiert ist, für immer Fernsehen zu machen, aber diese vierte Staffel zeigt dennoch, wie grundlegend unterhaltsam diese Prämisse ist.

Das soll nicht als Verteidigung von Clarksons Ideen oder Meinungen verstanden werden, aber unter dem Unterhaltungswert verbirgt sich tatsächlich, vielleicht unbeabsichtigt, eine ganze Menge Informationen über die Herausforderungen, mit denen sowohl die konventionelle als auch die biologische und fortschrittliche Landwirtschaft mit sich verschlechternden Wetterbedingungen und unbeabsichtigten Problemen durch den Brexit konfrontiert ist. Dass dies durch Clarksons leicht sarkastische und finanziell bequeme Haltung gesehen wird, steht auf einem anderen Blatt, aber glücklicherweise ist die Serie ziemlich gut darin, anderen, weniger geschützten Landwirten eine Stimme zu geben, die offensichtlich ums Überleben kämpfen, so wie es gerade ist.

Kombinieren Sie das mit einem straffen Schnitt, subtiler Musik und einem Händchen dafür, die Schönheit sowohl in der kultivierten als auch in der unkultivierten Natur zu finden, und Sie haben eine weitere Staffel, die wieder die gleiche Melodie spielt, aber eine, zu der Sie immer noch gerne tanzen. Es ist unmöglich zu sagen, ob das noch viel länger so bleiben wird, vielleicht finden Ruhm und Künstlichkeit einen Weg, aber im Moment ist Clarkson's Farm eines der besten Programme, die man in der gemeinsamen Bibliothek aller Streaming-Dienste finden kann, und das ist ziemlich beeindruckend.